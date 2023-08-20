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Collingwood

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Home Venue: Victoria Park; AIA Centre

Captain

Captain

Brianna Davey

Captain

Collingwood Squad

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Sabrina

Frederick

1 Key Forward
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Eliza

James

2 Forward
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Captain

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Brianna

Davey

3 Midfielder
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Imogen

Barnett

4 Key Forward
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Imogen

Evans

5 Midfielder
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Jordyn

Allen

6 Defender
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Sarah

Rowe

7 Forward
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Brittany

Bonnici

8 Midfielder
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Alana

Porter

9 Forward
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Ashleigh

Brazill

10 Forward
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Charlotte

Taylor

11 Midfielder
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Stacey

Livingstone

12 Key Defender
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Grace

Campbell

13 Midfielder
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Aishling

Sheridan

14 Midfielder
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Erica

Fowler

15 Key Defender
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Sarah

Sansonetti

16 Defender
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Nell

Morris-Dalton

17 Key Forward
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Ruby

Schleicher

18 Defender
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Olivia

Barber

19 Key Forward
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Selena

Karlson

20 Key Defender
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Eleri

Morris

21 Key Forward
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Sophie

Casey

22 Defender
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Lauren

Butler

23 Defender
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Lauren

Brazzale

24 Defender
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Mikala

Cann

25 Midfielder
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Tarni

Brown

26 Midfielder
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Charlotte

Blair

28 Midfielder
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Tarni

White

29 Midfielder
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Emily

Smith

33 Forward
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Joanna

Lin

35 Defender
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Collingwood News

  1. Follow the leader: Who's captaining your club this season?

    Your club's captain and leadership group for 2023

    AFLW

  2. McClelland Trophy race to heat up as AFLW fixture confirmed

    The race to be crowned the first McClelland Trophy winner is on

    AFLW

  3. 'Let's go': Impatient Pies star busting to return after ACL devastation

    Brit Bonnici can't wait to get back on the park after spending more than a year on the sidelines

    AFLW

  4. List analysis: How your side is shaping up ahead of season 2023

    Gemma Bastiani assesses how your team is shaping up following the player movement period

    AFLW

  5. New year, same colours: Who's re-signed at your club?

    With the 2023 sign and trade period in full swing, stay up to date with the players that have recommitted to your club

    AFLW

  6. State leagues: Where are your team's players going to play?

    A number of AFLW-listed players will feature in state league action this winter

    AFLW

  7. Trade wrap: All the ins and outs after trade period

    With 31 players moving clubs during the trade period, and seven during the priority signing period, there has been heaps of player movement in the past few weeks

    AFLW

  8. 2023 wishlist: What does your club need this sign and trade period?

    With the AFLW Sign and Trade Period starting tomorrow, we take a look at the sort of players your club should be targeting ahead of next season

    AFLW

  9. Every club's ins and outs after the priority signing period

    Who's joining your club? Who left? We break down your club's ins and outs after the conclusion of the PSP

    AFLW

  10. Shining lights: Who are the brightest under-23 prospects at your club?

    Gemma Bastiani looks at which young players are making waves throughout the competition

    AFLW

  11. Cross-coder's Irish soccer commitments won't impact AFLW prep, Pies say

    Sarah Rowe is heading back to Ireland after signing with a soccer team, but the Pies are adamant that it won't impact her AFLW commitments

    AFLW

  12. New rules enable AFLW draft hopefuls to nominate for national pool

    For the first time, AFLW hopefuls will be able to nominate for a national draft pool

    AFLW
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Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.