CollingwoodOfficial Website Official Website
Home Venue: Victoria Park; AIA Centre
Collingwood Squad
Sabrina
Frederick
Eliza
James
Captain
Brianna
Davey
Imogen
Barnett
Imogen
Evans
Jordyn
Allen
Sarah
Rowe
Brittany
Bonnici
Alana
Porter
Ashleigh
Brazill
Charlotte
Taylor
Stacey
Livingstone
Grace
Campbell
Aishling
Sheridan
Erica
Fowler
Sarah
Sansonetti
Nell
Morris-Dalton
Ruby
Schleicher
Olivia
Barber
Selena
Karlson
Eleri
Morris
Sophie
Casey
Lauren
Butler
Lauren
Brazzale
Mikala
Cann
Tarni
Brown
Charlotte
Blair
Tarni
White
Emily
Smith
Joanna
Lin