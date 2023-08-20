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GWS Giants

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Home Venue: Blacktown International Sportspark

Captain

Captain

Alicia Eva

Captain

GWS Giants Squad

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Annise

Bradfield

1 Midfielder
Player Card

Captain

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Alicia

Eva

2 Midfielder
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Alyce

Parker

3 Midfielder
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Katherine

Smith

4 Defender
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Jessica

Doyle

5 Forward
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Rebecca

Beeson

6 Midfielder
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Zarlie

Goldsworthy

7 Forward
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Nicola

Barr

8 Forward
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Caitlin

Miller

9 Forward
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Jasmine

Grierson

10 Defender
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Chloe

Dalton

11 Midfielder
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Isabel

Huntington

12 Key Forward
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Annalyse

Lister

14 Defender
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Teagan

Germech

15 Defender
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Isadora

McLeay

16 Defender
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Georgia

Garnett

17 Key Forward
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Tarni

Evans

18 Defender
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Grace

Hill

19 Key Forward
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Fleur

Davies

20 Ruck
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Pepa

Randall

21 Key Defender
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Meghan

Gaffney

22 Forward
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Madison

Brazendale

23 Midfielder
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Haneen

Zreika

24 Forward
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Cambridge

McCormick

25 Key Forward
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Jodie

Hicks

29 Defender
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Ally

Dallaway

30 Midfielder
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Brodee

Mowbray

31 Forward
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Tait

Mackrill

32 Midfielder
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Emily

Pease

33 Midfielder
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Zara

Hamilton

35 Defender
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Tess

Cattle

40 Defender
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GWS Giants News

  1. Follow the leader: Who's captaining your club this season?

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    AFLW

  6. Irish star Staunton retires from AFLW after 50 games

    After 50 games, Cora Staunton has called time on her AFLW career

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    A number of AFLW-listed players will feature in state league action this winter

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  8. Trade wrap: All the ins and outs after trade period

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    For the first time, AFLW hopefuls will be able to nominate for a national draft pool

    AFLW
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Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.