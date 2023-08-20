GWS GiantsOfficial Website Official Website
Home Venue: Blacktown International Sportspark
GWS Giants Squad
Annise
Bradfield
Captain
Alicia
Eva
Alyce
Parker
Katherine
Smith
Jessica
Doyle
Rebecca
Beeson
Zarlie
Goldsworthy
Nicola
Barr
Caitlin
Miller
Jasmine
Grierson
Chloe
Dalton
Isabel
Huntington
Annalyse
Lister
Teagan
Germech
Isadora
McLeay
Georgia
Garnett
Tarni
Evans
Grace
Hill
Fleur
Davies
Pepa
Randall
Meghan
Gaffney
Madison
Brazendale
Haneen
Zreika
Cambridge
McCormick
Jodie
Hicks
Ally
Dallaway
Brodee
Mowbray
Tait
Mackrill
Emily
Pease
Zara
Hamilton
Tess
Cattle