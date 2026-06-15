WITH pre-season training back in full swing, the AFLW season is inching closer.
As we get closer to round one, clubs are having to contend with players picking up injuries and being placed on the inactive list.
This does free up list spots for clubs to sign replacement players, with teams having until the eve of the season to ensure every list spot is filled.
Check out your club's list changes below.
Last updated: June 15
IN
Grace Egan (trade, Richmond), Chloe Bown (national draft pick No.5), Lucy Waye (national draft pick No.21), Olivia Gorman (national draft pick No.25), Alicia Blizard (national draft pick No.39), Ava Stewart (national draft pick No.63), Juliet Kelly (replacement signing)
OUT
Abbie Ballard (delisted), Rachelle Martin (delisted), Stevie-Lee Thompson (retired), Anne Hatchard (trade, Gold Coast), Zoe Prowse (trade, Essendon), Brooke Boileau (trade, Carlton), Brooke Smith (inactive – ACL injury)
IN
Lily-Rose Williamson (trade, Collingwood), Caitlin Kennedy (cross-code rookie), Asher Fearn-Wannan (national draft pick No.19), Marlo Graham (national draft pick No.33), Olivia Lacy (national draft pick No.52), Meg Lappin (national draft pick No.59, father-daughter)
OUT
Poppy Boltz (trade, Greater Western Sydney), Ellie Hampson (trade, Port Adelaide), Jacinta Baldwick (delisted), Dee Heslop (delisted), Indiana Williams (delisted), Taylor Smith (trade, Sydney)
IN
Lauren Bella (trade, Gold Coast), Claudia Whitfort (trade, Gold Coast), Brooke Boileau (trade, Adelaide), Lily Baxter (national draft pick No.24), Taya McMillan (national draft pick No.34), Kiara Bischa (replacement signing)
OUT
Tarni Brown (retired), Eliza Wood (delisted), Charlotte Bewer (delisted), Kerryn Peterson (delisted), Maria Cannon (delisted), Keeley Skepper (trade, West Coast), Mia Austin (trade, Melbourne), Maddison Torpey (trade, North Melbourne), Breann Harrington (inactive – pregnancy)
IN
Olivia Lewis (cross-code rookie), Maisie Nankivell (cross-code rookie), Charlotte Brewer (delisted free agent, Carlton), Ellie Bradie (cross-code rookie), Ariana Hetherington (trade, North Melbourne), Jemma Rigoni (delisted free agent, Melbourne), Imogen Trengove (national draft pick No.8), Amy Smith (national draft pick No.23), Mischa Barwin (national draft pick No.28), Josephine Bamford (national draft pick No.29), Matilda Argus (national draft pick No.41), Zara Neuwirth (national draft pick No.48)
OUT
Muireann Atkinson (delisted), Mikayla Hyde (delisted), Selena Karlson (delisted), Nell Morris-Dalton (delisted), Charlotte Taylor (delisted), Lily-Rose Williamson (trade, Brisbane), Mikala Cann (trade, Western Bulldogs), Grace Campbell (delisted), Georgia Clark (delisted), Annie Lee (delisted), Alana Porter (delisted)
IN
Zoe Prowse (trade, Adelaide), Maggie Johnstone (national draft pick No.10), Nalu Brothwell (national draft pick No.50), Emma Dineen (pre-season draft pick No.3)
OUT
Brooke Sheridan (delisted), Mia Van Dyke (delisted), Ellyse Gamble (delisted), Amelie Gladman (delisted), Jess Verbrugge (delisted), Grace Brooker (retired), Bess Keaney (inactive)
IN
Lily Johnson (trade, Melbourne), Eden Zanker (trade, Melbourne), Aoife Healy (cross-code rookie), Charli Hazelhurst (national draft pick No.35), Monique Bessen (national draft pick No.40), Mia Anderson (national draft pick No.46), Noa McNaughton (pre-season pick No.5)
OUT
Philipa Seth (retired), Joanne Cregg (retired), Amy Mulholland (retired), Ebony Antonio (retired), Gabrielle Biedenweg-Webster (delisted), Poppy Stockwell (delisted), Holly Ifould (delisted), Dana East (trade, Richmond), Aine Tighe (inactive)
IN
Jasmin Stewart (delisted free agent, Port Adelaide), Alissa Brook (delisted free agent, Port Adelaide), Nicola Stevens (trade, St Kilda), Emma Murray (cross-code rookie), Evie Cowcher (national draft pick No.11), Priya Bowering (national draft pick No.27), Renee Morgan (national draft pick No.43)
OUT
Kate Darby (retired), Meghan McDonald (retired), Shelley Scott (retired), Erica Fowler (retired), Melissa Bragg (delisted), Gabbi Featherston (delisted), Bella K Smith (delisted), Caitlin Thorne (delisted)
IN
Anne Hatchard (trade, Adelaide), Sunny Lappin (national draft pick No.4, academy), Ava Usher (national draft pick No.7, academy), Georja Davies (national draft pick No.9, academy), Alannah Welsh (national draft pick No.12, academy), Mikayla Nurse (national draft pick No.13, academy), Dekota Baron (national draft pick No.15, academy), Bronte Parker (national draft pick No.32, academy), Rhianna Ingram (national draft pick No.44, academy), Lily Quigley (pre-season draft pick No.1), Paige Price (replacement signing)
OUT
Keely Fullerton (delisted), Tayla Gregory (delisted), Ella Maurer (delisted), Taya Oliver (delisted), Wallis Randell (delisted), Ella K Smith (delisted), Kiara Bischa (delisted), Lauren Bella (trade, Carlton), Claudia Whitfort (trade, Carlton), Jacqueline Dupuy (trade, Hawthorn), Georgia Clayden (inactive – pregnancy)
IN
Poppy Boltz (trade, Brisbane), Tilly Lucas-Rodd (trade, Hawthorn), Scarlett Johnson (national draft pick No.2), Kiera Yerbury (national draft pick No.3), Yasmeen Janschek (national draft pick No.55, academy), Maisy Evans (pre-season draft pick No.2), Sophia Gaukrodger (pre-season draft pick No.10)
OUT
Aliesha Newman (retired), Katherine Smith (retired), Claire Ransom (retired), Meghan Gaffney (delisted), Vivien Saad (delisted), Haneen Zreika (delisted), Sophie Kavanagh (delisted), Indigo Linde (delisted)
IN
Jacqueline Dupuy (trade, Gold Coast), Niamh Martin (trade, North Melbourne), Hannah Looney (national draft pick No.51), Maya Dear (national draft pick No.57, father-daughter), Mikaylah Antony (pre-season draft pick No.8), Poppy Stockwell (injury replacement player)
OUT
Rebecca Clottey (delisted), Nat Exon (delisted), Kristy Stratton (delisted), Sophie Butterworth (trade, St Kilda), Tilly Lucas-Rodd (trade, Greater Western Sydney), Ainslie Kemp (delisted), Aileen Gilroy (retired), Emily Everist (inactive – ACL injury)
IN
Mia Austin (trade, Carlton), Aoife Horisk (cross-code rookie), Jordyn Allen (national draft pick No.16), Chloe Baker-West (national draft pick No.22), Lauren Clifton (pre-season draft pick No.9)
OUT
Denby Taylor (delisted) Gabrielle Colvin (retired), Lily Johnson (trade, Fremantle), Eden Zanker (trade, Fremantle), Jemma Rigoni (delisted), Blaithin Mackin (inactive)
IN
Maddison Torpey (trade, Carlton), Kristie-Lee Weston-Turner (national draft pick No.37), Shauna McElligott (national draft pick No.49), Sarah Wall (national draft pick No.53)
OUT
Georgia Stubs (trade, Richmond), Ella Slocombe (trade, West Coast), Ariana Hetherington (trade, Collingwood), Niamh Martin (trade, Hawthorn), Sarah Wright (retired)
IN
Ellie Hampson (trade, Brisbane), Lucy Boyd (trade, West Coast), Sophie Eaton (national draft pick No.17), Olivia Crane (national draft pick No.30)
OUT
Alissa Brook (delisted), Coby Morgan (delisted), Jasmin Stewart (delisted), Janelle Cuthbertson (retired), Lily Paterson (trade, West Coast), Jemma Charity (inactive – ACL injury)
IN
Georgia Stubs (trade, North Melbourne), Dana East (trade, Fremantle), Ana Mulholland (cross-code rookie), Olivia Wolmarans (national draft pick No.1), Fina Dethlefsen (national draft pick No.38), Baia Pugh (national draft pick No.54)
OUT
Tessa Lavey (retired), Jodie Hicks (retired), Lulu Beatty (delisted), Lauren Brazzale (delisted), Charley Ryan (delisted), Grace Egan (trade, Adelaide), Katelyn Cox (delisted), Shelby Knoll (delisted)
IN
Sophie Butterworth (trade, Hawthorn), Jade McLay (national draft pick No.26), Chelsea Sutton (national draft pick No.31), Abby Hobson (national draft pick No.42), Maya Louvel-Finn (national draft pick No.60), Carys D’Addario (national draft pick No.61), Saoirse Lally (pre-season draft pick No.7)
OUT
Rebecca Ott (delisted), Natalie Plane (delisted), Charlotte Simpson (delisted), Hannah Stuart (delisted), Nicola Stevens (trade, Geelong), Lilu Hung (delisted), Arianna Clarke (delisted), Nicola Xenos (inactive)
IN
Taylor Smith (trade, Brisbane), Mary Kate Lynch (cross-code rookie), Alex Neyland (national draft pick No.6, academy), Maddie Quinn (national draft pick No.18, academy), Molly Thomas (national draft pick No.47, academy)
OUT
Giselle Davies (delisted), Kiara Hillier (delisted), Ruby Sargent-Wilson (delisted), Rebecca Privitelli (retired), Maddy Collier (retired)
IN
Ella Slocombe (trade, North Melbourne), Keeley Skepper (trade, Carlton), Lily Paterson (trade, Port Adelaide), Mia Russo (national draft pick No.20), Jovie Skewes-Clinton (national draft pick No.36), Sienna Gerardi (pre-season pick No.6), Lily Smart (pre-season pick No.11)
OUT
Dana Hooker (retired), Courtney Lindgren (delisted), Annabel Johnson (delisted), Kayley Kavanagh (delisted), Lucy Boyd (trade, Port Adelaide), Sophie McDonald (retired), Alison Drennan (inactive)
IN
Mikala Cann (trade, Collingwood), Mizuki Brothwell (national draft pick No.14), Charlie O'Connor Moreira (national draft pick No.45), Amaia Wain (pre-season pick No.4)
OUT
Zimmorlei Farquharson (delisted), Naomi Ferres (delisted), Kristie-Lee Weston-Turner (delisted self), Maggie Gorham (inactive)