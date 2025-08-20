AFL Play AFL Play

2024 All-Australian Team

B: Nick Blakey (Syd) Jacob Weitering (Carl) Luke Ryan (Frem)
HB: Dayne Zorko (Bris) Jeremy McGovern (Wce) Dan Houston (Port)
C: Errol Gulden (Syd) Marcus Bontempelli (WB) (capt) Nick Daicos (Coll)
HF: Chad Warner (Syd) Jeremy Cameron (Geel) Isaac Heeney (Syd)
F: Jake Waterman (Wce) Jesse Hogan (GWS) Dylan Moore (Haw) 
Foll: Max Gawn (Melb) Patrick Cripps (Carl) (v.c) Caleb Serong (Frem)
Int: Lachie Whitfield (GWS) Lachie Neale (Bris) Adam Treloar (WB)
  Zak Butters (Port)    
Coach Chris Fagan (Bris)    
Umpires: Matt Stevic (Field) Michael Barlow (Boundary) Matthew Dervan (Goal)

 

 

*Content does not include players or teams selected to teams of the year or carnival, sporting life and national All-Australian teams prior to 1991.

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.