2024 All-Australian Team
|B:
|Nick Blakey (Syd)
|Jacob Weitering (Carl)
|Luke Ryan (Frem)
|HB:
|Dayne Zorko (Bris)
|Jeremy McGovern (Wce)
|Dan Houston (Port)
|C:
|Errol Gulden (Syd)
|Marcus Bontempelli (WB) (capt)
|Nick Daicos (Coll)
|HF:
|Chad Warner (Syd)
|Jeremy Cameron (Geel)
|Isaac Heeney (Syd)
|F:
|Jake Waterman (Wce)
|Jesse Hogan (GWS)
|Dylan Moore (Haw)
|Foll:
|Max Gawn (Melb)
|Patrick Cripps (Carl) (v.c)
|Caleb Serong (Frem)
|Int:
|Lachie Whitfield (GWS)
|Lachie Neale (Bris)
|Adam Treloar (WB)
|Zak Butters (Port)
|Coach
|Chris Fagan (Bris)
|Umpires:
|Matt Stevic (Field)
|Michael Barlow (Boundary)
|Matthew Dervan (Goal)