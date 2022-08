Clayton Oliver is tackled during Melbourne's clash with Brisbane in round 23, 2022. Picture: Getty Images

A PERFECT final round has helped Clayton Oliver share the AFL Coaches Association champion player of the year award with Touk Miller.

Oliver claimed 10 votes in Melbourne's dismantling of Brisbane at the Gabba after collecting 30 disposals and 13 clearances.

The 10-vote game pushed him alongside Miller on 98 votes after the Gold Coast Suns gun polled three against North Melbourne.

The pair finished clear of Lachie Neale (92), Christian Petracca (89), Connor Rozee (88) and Patrick Cripps (86).

Brisbane v Melbourne

10 Clayton Oliver (MELB)

7 Kysaiah Pickett (MELB)

4 Lachie Neale (BL)

3 Christian Petracca (MELB)

2 Luke Jackson (MELB)

2 Jake Lever (MELB)

1 Bayley Fritsch (MELB)

1 Angus Brayshaw (MELB)

Greater Western Sydney v Fremantle

9 Caleb Serong (FRE)

5 Will Brodie (FRE)

5 Sam Taylor (GWS)

3 Michael Walters (FRE)

3 David Mundy (FRE)

2 Jacob Hopper (GWS)

2 Andrew Brayshaw (FRE)

1 Jordan Clark (FRE)

North Melbourne v Gold Coast

8 Noah Anderson (GCFC)

7 Alex Sexton (GCFC)

7 David Swallow (GCFC)

4 Ben Ainsworth (GCFC)

3 Touk Miller (GCFC)

1 Jarrod Witts (GCFC)

Geelong v West Coast

9 Mark Blicavs (GEEL)

5 Isaac Smith (GEEL)

5 Tyson Stengle (GEEL)

4 Joel Selwood (GEEL)

3 Brandan Parfitt (GEEL)

2 Patrick Dangerfield (GEEL)

1 Jonathon Ceglar (GEEL)

1 Tom Hawkins (GEEL)

Essendon v Richmond

9 Dion Prestia (RICH)

5 Jack Ross (RICH)

5 Tom J Lynch (RICH)

4 Tyler Sonsie (RICH)

3 Daniel Rioli (RICH)

2 Liam Baker (RICH)

1 Dylan Shiel (ESS)

1 Zach Merrett (ESS)

Port Adelaide v Adelaide

10 Connor Rozee (PORT)

6 Ollie Wines (PORT)

6 Zak Butters (PORT)

3 Aliir Aliir (PORT)

3 Todd Marshall (PORT)

1 Reilly O'Brien (ADEL)

1 Karl Amon (PORT)

Hawthorn v Western Bulldogs

10 Josh Dunkley (WB)

6 James Sicily (HAW)

4 Roarke Smith (WB)

3 Adam Treloar (WB)

3 Tim English (WB)

2 Sam Darcy (WB)

1 Lachie Hunter (WB)

1 Blake Hardwick (HAW)

Carlton v Collingwood

10 Patrick Cripps (CARL)

5 Scott Pendlebury (COLL)

5 Sam Docherty (CARL)

4 Adam Cerra (CARL)

4 Brayden Maynard (COLL)

1 Josh Daicos (COLL)

1 Darcy Moore (COLL)

St Kilda v Sydney

10 Ben Long (STK)

8 Max King (STK)

5 James Rowbottom (SYD)

3 Will Hayward (SYD)

3 Isaac Heeney (SYD)

1 Jack Sinclair (STK)

LEADERBOARD

98 Touk Miller (GCFC)

98 Clayton Oliver (MELB)

92 Lachie Neale (BL)

89 Christian Petracca (MELB)

88 Connor Rozee (PORT)

86 Patrick Cripps (CARL)

76 Jeremy Cameron (GEEL)

74 Andrew Brayshaw (FRE)

65 Callum Mills (SYD)

60 Mark Blicavs (GEEL)

57 Shai Bolton (RICH)

57 Hugh McCluggage (BL)