Check out all the scores from the AFLW practice matches

Laura Gardiner in action during Sydney's practice match against Brisbane on August 2, 2025. Picture: AFL Photos

THEY'RE the numbers we've all been waiting for.

As the NAB AFL Women's season fast approaches, AFLW Fantasy coaches are putting the final touches on their teams.

The season begins on August 14, and now all the stats from the practice matches are available below to help coaches make their final decisions.

Fremantle v St Kilda

FREMANTLE Score K H D M FF FA T HO G B K.Bowers 112 19 8 27 4 1 1 7 1 G.Newton 90 13 9 22 1 1 1 8 M.Strom 70 7 3 10 2 2 1 30 1 S.Verrier 64 7 8 15 1 1 4 1 1 L.Pugh 50 7 5 12 1 4 A.Stannett 46 7 6 13 1 4 E.O'Driscoll 45 10 7 17 1 2 1 I.Strom 44 3 3 6 1 1 1 6 4 O.Lally 43 9 3 12 2 1 M.Kauffman 40 6 2 8 1 4 1 D.East 39 7 5 12 2 H.Ifould 38 8 3 11 2 2 A.Mulholland 37 5 6 11 2 2 1 1 1 H.Miller 37 8 3 11 1 1 G.O'Sullivan 28 7 3 10 1 1 J.Cregg 28 7 3 10 1 J.Low 28 2 5 7 3 G.Biedenweg-Webster 28 5 2 7 2 1 2 2 G.Brisbane 27 4 2 6 1 2 1 2 1 E.Parker 18 2 5 7 1 2 1 1 P.Seth 14 1 1 2 1 2 M.Banfield 5 1 1 2 1 1 P.Stockwell 4 1

ST KILDA Score K H D M FF FA T HO G B M.McDonald 107 18 5 23 6 6 1 T.Smith 101 18 7 25 2 1 6 2 J.Lambert 87 7 11 18 1 1 10 G.Patrikios 73 13 9 22 3 1 1 S.Watson 69 12 6 18 3 3 A.Richards 63 7 6 13 5 1 4 2 R.Ott 55 6 5 11 1 1 3 9 1 P.Trudgeon 49 9 9 2 2 2 5 H.Priest 47 7 6 13 3 2 2 2 1 N.Stevens 46 6 7 13 1 2 1 3 A.Clarke 44 9 6 15 2 2 1 1 A.Burke 43 6 3 9 2 1 4 N.Barr 38 4 5 9 1 1 3 J.Wardlaw 38 5 4 9 2 2 1 K.Forbes 37 8 3 11 3 2 1 E.Friend 31 7 3 10 1 1 1 C.Baskaran 26 3 5 8 1 1 J.Anderson 21 3 2 5 1 3 2 2 Z.Besanko 21 1 3 4 3 Ar.Clarke 21 4 4 1 4 L.Hung 19 1 1 1 1 2 4

North Melbourne v Essendon

NORTH MELBOURNE Score K H D M FF FA T HO G B A.Riddell 122 23 10 33 5 1 1 5 J.Garner 109 15 9 24 3 2 1 5 3 L.Birch 100 17 3 20 10 1 3 E.O'Shea 82 10 8 18 6 1 1 5 J.Bruton 77 12 6 18 5 1 1 2 1 T.Craven 74 10 6 16 6 2 1 T.Gatt 73 7 10 17 3 1 4 1 M.King 69 6 11 17 4 1 4 7 R.Tripodi 67 4 18 22 2 1 3 B.Eddey 62 9 2 11 2 1 3 2 N.Bresnehan 58 13 3 16 6 1 2 A.Smith 56 8 11 19 4 1 1 B.Bogue 56 6 7 13 2 3 T.Boyd 54 8 6 14 6 K.Shierlaw 53 8 2 10 4 2 1 E.Shannon 46 4 7 11 4 2 A.Gavin Mangan 43 5 8 13 2 1 3 1 J.Ferguson 42 5 3 8 3 3 K.Rennie 41 1 8 9 2 2 1 18 A.Hetherington 32 3 4 7 1 1 1 7 G.Stubs 31 4 6 10 1 1 E.Sheerin 30 4 1 5 1 3 1 T.Randall 24 2 1 3 1 2 1 1

ESSENDON Score K H D M FF FA T HO G B G.Nanscawen 74 10 14 24 2 1 3 1 A.Gaylor 73 10 9 19 3 2 2 5 M.Prespakis 68 10 7 17 2 2 2 4 1 S.Cain 65 8 9 17 4 2 1 3 B.Toogood 62 10 5 15 6 1 D.Bannister 58 7 5 12 3 3 1 C.Adams 56 7 4 11 4 2 1 4 G.Belloni 55 9 8 17 2 2 1 C.Murphy 55 5 3 8 1 1 1 5 13 M.Busch 52 7 5 12 4 1 2 G.Gee 46 4 8 12 2 3 E.Gamble 36 6 3 9 4 H.Ridewood 36 4 4 8 1 1 3 A.Morcom 33 7 1 8 3 1 1 M.MacLachlan 33 8 8 4 1 M.Van Dyke 32 6 3 9 1 1 1 T.Chambers 30 7 1 8 2 1 1 M.Dyke 24 2 5 7 8 S.Alexander 24 2 1 3 5 1 1 M.Gay 20 5 4 9 1 2 B.Sheridan 17 1 5 6 1 1 1 B.Walker 10 1 1 0 2 A.Gladman 9 1 3 4 J.Verbrugge 4 1 2 3 1

Greater Western Sydney v Carlton

Score K H D M FF FA T HO G B A.Parker 116 20 10 30 3 2 1 7 C.McCormick 86 13 5 18 1 4 1 7 5 K.Smith 83 16 6 22 2 3 2 5 M.Brazendale 75 8 5 13 1 8 1 R.Beeson 67 9 5 14 1 1 8 S.Howley 62 11 9 20 2 1 1 T.Evans 60 7 5 12 2 3 5 K.Srhoj 58 5 7 12 2 1 5 1 G.Kos 57 6 2 8 3 6 2 F.Davies 57 4 2 6 2 5 9 1 G.Garnett 52 6 2 8 3 1 2 2 E.Brown 51 6 5 11 3 2 5 E.Pease 47 8 5 13 1 4 A.Eva 42 9 1 10 2 1 2 1 B.Mowbray 41 5 5 10 2 1 4 1 G.Martin 36 4 5 9 1 2 1 3 Z.Goldsworthy 36 3 3 6 5 1 T.Levy 33 9 2 11 1 1 2 1 C.Fletcher 27 3 1 4 1 1 4 2 M.Pauga 22 1 1 2 1 5 I.Linde 18 2 2 3 A.Newman 16 3 3 1 1

CARLTON Score K H D M FF FA T HO G B M.Guerin 113 19 8 27 6 2 2 6 2 M.Hill 100 17 6 23 3 1 2 8 1 K.Sherar 77 13 7 20 2 2 7 L.Keck 71 12 7 19 1 2 3 4 1 3 K.Skepper 70 6 3 9 3 1 6 2 L.Goss 68 12 5 17 2 4 D.Vescio 66 13 2 15 4 2 1 3 D.Finn 66 7 8 15 1 2 8 S.McKay 61 8 7 15 2 2 2 1 Y.Duursma 61 6 10 16 3 1 4 1 E.Fitzpatrick 57 13 5 18 2 5 4 1 J.Good 52 9 9 3 16 B.Harrington 43 5 3 8 2 1 6 1 A.McKay 41 2 10 12 1 3 T.Bohanna 41 3 3 1 3 5 2 C.Fitzgerald 36 5 5 10 2 1 2 M.Austin 35 5 3 8 1 1 1 3 1 H.Cordner 30 8 1 9 3 3 1 G.Pound 30 5 1 6 1 2 2 M.Hendrie 22 3 3 6 1 1 L.Field 21 4 1 5 1 1 A.Velardo 20 4 1 5 2 P.Scholz 17 3 2 5 1 1

Brisbane v Sydney

BRISBANE Score K H D M FF FA T HO G B B.Koenen 108 12 9 21 6 3 1 9 S.Conway 107 15 3 18 5 3 1 7 2 1 A.Anderson 74 9 8 17 4 1 4 1 O.O'Dwyer 71 11 7 18 4 3 L.Postlethwaite 65 9 9 18 4 2 J.Ellenger 64 11 6 17 6 1 1 S.Campbell 57 10 4 14 5 1 T.Smith 54 6 6 3 1 5 5 1 N.Grider 53 9 3 12 5 1 2 J.Dunne 49 7 5 12 3 1 3 R.Svarc 49 7 5 12 2 2 3 1 C.Svarc 44 3 6 9 2 1 4 C.Hodder 43 6 4 10 2 1 2 1 I.Dawes 41 5 9 14 1 1 2 C.Mullins 40 7 4 11 1 2 S.Davison 36 5 2 7 3 2 D.Davidson 28 5 1 6 2 2 1 1 1 T.Hickie 26 1 2 3 1 1 12 P.Boltz 20 3 3 6 1 1 E.Hartill 18 2 8 10 1 3 4 E.Long 17 4 4 1 1 1 1 R.Crozier 14 2 1 3 1 C.Wright 9 2 2 2 1 N.Dooley 3 1 1 1 1

SYDNEY Score K H D M FF FA T HO G B L.Gardiner 114 13 22 35 4 1 2 6 L.McEvoy 66 10 8 18 2 2 1 Z.Fish 77 14 4 18 3 2 4 L.Pullar 64 12 6 18 5 1 M.Ham 66 9 7 16 2 1 3 1 T.Kennedy 30 5 9 14 1 2 S.Hurley 50 10 4 14 2 1 1 1 J.Grierson 41 8 3 11 2 1 1 B.Tarrant 35 5 5 10 2 1 A.Morphett 58 6 4 10 3 1 4 10 C.Reid 29 3 7 10 1 1 1 5 L.Hausegger 28 5 4 9 2 2 1 D.Moloney 27 4 5 9 1 2 H.Cooper 60 3 6 9 2 3 6 1 R.Privitelli 53 7 1 8 2 2 4 1 A.Martin 44 4 3 7 1 1 4 1 P.McCarthy 30 3 3 6 1 3 C.Molloy 15 4 1 5 1 A.Mitchell 12 3 1 4 1 1 A.Hamilton 24 3 1 4 1 2 3 3 1 G.Davies 32 2 2 4 2 1 3 2 1 A.Van Loon 15 1 2 3 2 J.O'Sullivan 6 2 2

Gold Coast v Geelong

GOLD COAST Score K H D M FF FA T HO G B C.Rowbottom 125 11 12 23 4 4 1 13 3 N.McLaughlin 88 16 4 20 3 2 5 1 L.Single 86 11 9 20 2 2 8 7 L.Mithen 81 12 10 22 1 5 8 5 E.Maurer 61 9 4 13 1 2 1 6 G.Clayden 59 10 3 13 2 1 4 M.Brancatisano 53 2 12 14 2 1 5 J.Stanton 51 6 2 8 2 2 5 1 C.Wilson 50 7 3 10 5 2 A.Kievit 47 5 1 6 1 2 6 1 T.Gregory 44 8 1 9 1 1 1 4 1 W.Randell 43 6 2 8 2 1 2 5 E.Barwick 33 4 5 9 2 1 2 K.Fullerton 31 6 6 3 1 E.Veerhuis 29 4 3 7 1 2 E.Smith 29 2 4 6 1 3 N.Milne 29 3 1 4 1 1 3 1 D.Davies 23 1 5 6 2 4 K.Bischa 23 2 2 4 1 3 H.Harris 20 4 1 5 1 2 1 M.Girvan 17 4 2 6 1 M.Salisbury 12 2 2 2 T.Oliver -2 2 2 2

GEELONG Score K H D M FF FA T HO G B G.Prespakis 152 20 20 40 2 9 2 2 N.Morrison 106 15 11 26 2 1 2 9 1 1 A.McDonald 98 12 10 22 3 3 6 1 M.Bowen 85 7 10 17 1 3 8 1 P.Dunlop 61 3 7 10 3 1 3 16 M.Bragg 58 3 6 9 2 3 3 9 1 C.Gunjaca 52 7 3 10 3 4 A.Moloney 51 5 8 13 3 2 1 2 1 K.Darby 51 3 2 5 2 5 11 1 C.Thorne 50 7 6 13 1 1 1 4 R.Webster 44 5 9 14 3 1 1 1 J.Crockett-Grills 44 7 7 14 1 1 2 1 Z.Friswell 43 2 7 9 2 1 5 K.Surman 42 4 6 10 1 1 2 1 K.Kenny 42 7 2 9 1 2 1 B.O'Rourke 38 4 5 9 3 1 1 1 G.Rankin 35 5 5 10 1 1 3 B.Smith 33 4 2 6 1 2 4 1 C.Mason 30 2 4 6 1 1 3 E.Kilpatrick 28 4 2 6 1 1 2 M.McDonald 27 6 3 9 3 2 A.Gregor 17 5 1 6 R.Kearns 8 4 1 5 2 E.Fowler 4 2 2

West Coast v Western Bulldogs

WEST COAST Score K H D M FF FA T HO G B E.Roberts 75 9 9 18 3 4 4 1 C.Thomas 74 11 5 16 6 1 4 J.Rentsch 70 11 6 17 3 4 3 A.Johnson 67 12 2 14 4 3 3 C.Rowley 65 8 6 14 1 2 6 E.Swanson 58 8 8 16 4 1 1 2 D.Hooker 56 6 4 10 3 1 6 A.Bushby 55 9 2 11 3 1 3 1 L.Painter 53 7 6 13 3 1 1 3 1 K.Gibson 51 8 2 10 2 1 5 S.Lakay 48 4 2 6 4 4 12 J.Britton 47 5 5 10 3 1 4 G.Cleaver 44 6 4 10 2 3 K.Kavanagh 43 4 3 7 1 2 5 L.McGrath 43 3 2 5 1 1 3 14 K.Dalgleish 33 6 6 1 2 1 B.Schilling 31 3 4 7 2 2 C.Lindgren 30 5 5 2 2 1 1 1 A.Drennan 27 2 4 6 1 3 L.Wakfer 27 2 3 5 1 1 2 4 1 S.Bakker 23 4 4 2 1 3 R.Roux 17 3 2 5 1 1 2 1 Z.Wakfer 16 1 5 6 3 3 M.Western 1 1 1 1 1

WESTERN BULLDOGS Score K H D M FF FA T HO G B H.Woodley 82 9 3 12 2 1 9 1 E.Blackburn 73 13 4 17 4 2 5 E.Georgostathis 73 14 14 5 4 3 E.McDonald 67 7 7 14 4 2 3 1 J.Fitzgerald 65 10 8 18 1 4 E.Gavalas 57 8 5 13 3 1 1 4 S.Poustie 49 5 5 10 3 1 6 A.Edmonds 49 5 3 8 3 2 4 1 19 1 L.Ahrens 42 8 2 10 1 2 1 3 E.Bennetts 39 8 2 10 1 2 B.Gutknecht 34 8 3 11 2 2 1 E.Grigg 34 3 2 5 1 1 1 5 A.McKee 34 4 1 5 3 2 2 1 K.Kimber 33 5 4 9 5 3 1 I.Grant 29 4 5 9 2 1 1 J.Smith 29 4 4 8 1 2 3 D.Carruthers 28 5 6 11 5 4 R.Wilcox 26 4 3 7 2 1 1 1 L.Stephenson 26 5 1 6 1 4 3 1 C.Buttifant 19 4 2 6 1 S.Hartwig 8 2 2 4 2 1 K.Hardingham 2 1 1 1 3

Adelaide v Melbourne

ADELAIDE Score K H D M FF FA T HO G B E.Marinoff 120 20 11 31 3 2 3 9 A.Hatchard 91 12 15 27 3 2 1 4 1 B.Tonon 76 15 5 20 6 1 2 2 M.Newman 73 11 7 18 3 1 4 C.Gould 72 7 5 12 7 2 3 1 2 1 H.Munyard 62 9 8 17 1 4 C.Biddell 54 12 6 18 2 S.Goodwin 49 7 5 12 1 3 3 D.Ponter 47 6 6 12 2 1 2 2 1 2 K.Kustermann 43 6 1 7 2 1 4 R.Martin 42 3 3 6 1 1 1 5 1 S.Allan 40 5 3 8 2 1 3 K.Cronin 37 4 2 6 1 1 4 1 J.Allan 36 2 6 8 2 10 Z.Prowse 34 4 3 7 4 3 B.Boileau 32 2 3 5 1 1 5 S.Thompson 29 4 3 7 1 2 H.Ewings 28 5 1 6 1 1 1 1 1 E.Jones 25 2 2 2 1 4 G.Kelly 21 4 3 7 1 B.Smith 17 2 5 7 1 1 L.Tarlinton 15 1 1 1 9 I.Rasheed 14 3 2 5 1 1 N.Kelly 13 4 2 6 2 3

MELBOURNE Score K H D M FF FA T HO G B K.Hore 123 14 12 26 5 2 2 7 3 E.McNamara 118 18 10 28 8 2 3 1 O.Purcell 92 7 17 24 1 4 2 9 S.Heath 89 4 13 17 1 2 10 1 P.Paxman 80 12 7 19 6 3 T.Hanks 71 10 10 20 1 1 1 5 M.Chaplin 67 14 7 21 3 1 1 1 M.Fitzsimon 58 5 7 12 3 5 M.O'Hehir 50 9 9 5 2 L.Ebert 47 7 3 10 5 1 1 E.Zanker 45 7 7 14 3 1 4 1 2 1 L.Pearce 43 2 4 6 1 1 1 1 24 S.Lampard 41 6 4 10 1 3 M.Mahony 40 3 8 11 1 2 5 A.Bannan 36 3 3 6 2 1 3 1 L.Jatczak 34 5 3 8 3 4 L.Johnson 32 4 6 10 1 1 1 A.Dethridge 24 3 4 7 1 1 G.Gall 22 2 4 6 1 1 1 R.Wotherspoon 22 2 3 5 2 2 2 1 M.Ibrahim 21 3 3 6 3 1 A.Pisano 13 1 2 3 1 2 1

Richmond v Hawthorn

RICHMOND Score K H D M FF FA T HO G B M.Conti 67 10 5 15 3 1 2 4 1 1 G.Seymour 59 8 3 11 2 2 1 6 L.McClelland 51 7 6 13 5 1 2 2 E.Graham 49 6 4 10 3 1 1 4 M.Beruldsen 43 6 4 10 1 1 3 1 A.Dallaway 43 4 5 9 1 5 K.Cox 43 2 3 5 2 1 7 P.Scott 41 6 3 9 4 3 2 1 C.Greiser 40 6 4 10 3 1 1 4 M.Shevlin 39 4 3 7 4 1 2 2 1 E.McKenzie 35 4 3 7 2 1 2 1 K.Dempsey 33 8 1 9 1 1 1 S.Grieves 31 5 1 6 2 3 L.Beatty 28 5 3 8 1 1 P.Kelly 27 1 2 3 1 1 2 14 R.Miller 26 6 2 8 1 3 3 K.Brennan 23 3 1 4 3 1 1 C.Wicksteed 21 2 3 5 1 3 J.Hicks 20 5 2 7 1 1 I.Bacon 20 3 1 4 1 2 3 L.Brazzale 19 1 1 4 M.Ford 17 2 1 3 1 2 E.Yassir 16 1 2 3 1 3 S.Knoll 8 1 4

HAWTHORN Score K H D M FF FA T HO G B L.Wales 85 6 8 14 2 1 7 10 1 A.Kemp 83 17 17 9 1 1 E.Everist 79 12 3 15 6 3 4 E.Bates 76 12 11 23 3 2 5 1 M.Eardley 70 8 7 15 5 2 1 2 2 1 2 H.McLaughlin 69 5 9 14 2 6 1 A.McDonagh 69 9 2 11 3 3 2 3 T.Lucas-Rodd 68 13 6 19 4 2 1 1 G.Bodey 64 10 2 12 3 2 1 2 2 2 N.Allen 59 8 5 13 7 1 K.Ashmore 58 10 4 14 3 1 1 1 E.West 54 7 15 22 1 1 3 2 J.Fleming 54 10 9 19 1 1 1 1 1 M.Williamson 49 8 5 13 2 1 2 L.Elliott 44 8 2 10 4 1 K.Coyne 40 8 8 5 1 L.Stone 35 4 6 10 1 2 J.Vukic 35 3 3 2 5 12 B.Hipwell 32 5 3 8 2 1 1 G.Baba 32 4 3 7 1 1 4 T.Smith 30 4 1 5 4 1 C.Sherriff 20 1 2 3 1 3 L.Cox 17 3 2 5 1 1 E.Symonds 0 1 1 1

Port Adelaide v Collingwood

PORT ADELAIDE Score K H D M FF FA T HO G B E.Heads 88 17 4 21 4 1 5 M.Brooksby 67 14 1 15 5 2 P.Window 67 10 4 14 3 1 1 4 1 M.Moloney 61 6 6 12 2 1 6 J.Mules-Robinson 60 7 4 11 2 2 1 5 1 E.O'Dea 56 10 1 11 3 2 1 4 S.Syme 55 12 3 15 2 2 1 2 I.Tahau 54 9 9 4 2 5 1 K.Pope 46 6 4 10 1 1 4 J.Sowden 42 6 2 8 3 2 1 3 M.Scholz 40 4 1 5 1 1 4 6 A.Borg 39 7 3 10 2 1 1 2 S.Goody 36 6 1 7 1 1 3 J.Teakle 36 3 3 6 1 2 4 K.Lamb 35 4 1 5 1 5 L.Paterson 33 5 4 9 1 1 2 3 G.Houghton 30 7 1 8 1 2 1 1 1 J.Stewart 30 6 2 8 2 2 2 A.Brook 30 3 2 5 2 2 6 1 A.Woodland 25 6 1 7 1 1 1 1 C.Morgan 22 4 1 5 2 1 1 1 C.Gaunt 13 2 1 3 1 4 E.Boag 11 2 2 1 1

COLLINGWOOD Score K H D M FF FA T HO G B M.Cann 92 9 11 20 1 3 9 1 C.Remmos 87 13 7 20 3 6 1 B.Bonnici 86 15 7 22 2 2 2 6 1 R.Schleicher 81 13 5 18 2 2 7 1 2 I.Barnett 64 14 1 15 3 2 3 3 5 1 S.Frederick 62 6 6 12 3 1 1 2 17 T.White 55 9 2 11 2 1 1 5 A.Lee 49 4 1 5 2 1 8 M.Atkinson 41 10 3 13 2 1 2 1 A.Runnalls 37 8 5 13 1 1 1 2 K.Hogan 30 3 3 6 2 2 1 A.Schutte 29 5 2 7 3 1 1 K.Howarth 29 5 5 1 2 1 2 1 V.Patterson 28 5 2 7 2 2 2 1 M.Hyde 27 3 3 6 1 1 2 A.Porter 22 3 3 6 1 2 1 1 1 L.Butler 22 5 5 2 1 1 S.Rowe 18 7 1 8 3 1 G.Knight 17 4 1 5 1 G.Campbell 14 1 1 3 E.James 7 1 2 3 1 1 G.Clark 4 1 1 1 2 1 S.Karlson 0

