Jasmine Fleming is seen in the hands of trainers during Hawthorn's clash against Brisbane in round one, 2025. Picture: AFL Photos

HAWTHORN gun Jasmine Fleming will miss at least a month with a knee injury, while Geelong pair Kate Darby and Jackie Parry could be set for stints on the sidelines.

Port Adelaide has been dealt multiple blows, while Gold Coast could regain a few players for round two.

Check out your club's full injury list below.

PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Kayleigh Cronin Leg Test
Georgia McKee ACL Season
Hannah Munyard Ankle Season
Zoe Prowse Leg Test
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Lilly Baker Foot 4-6 weeks
Poppy Boltz Hamstring 5-7 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Gab Pound Shin 6-8 weeks
Brooke Vickers Wrist 4-6 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Jordyn Allen Calf 2-4 weeks
Mattea Breed Knee Season
Bri Davey Ankle TBC
Kellyann Hogan Shoulder 6-8 weeks
Nell Morris-Dalton Back 2-3 weeks
Sarah Rowe Shoulder Test
Charlotte Taylor Foot 9-11 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Brooke Brown Bone stress 6 weeks
Maddison Gay ACL strain TBC
Emily Gough ACL Season
Bess Keaney Pregnancy Season
Amelia Radford ACL Season
Sophie Strong Back 3 weeks
Stephanie Wales Knee TBC
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Holly Egan Knee Season
Tunisha Kikoak Concussion 1 week
Madi Scanlon Ankle 2 weeks
Aine Tighe Knee TBC
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Kate Darby Calf TBC
Jackie Parry Knee TBC
Chloe Scheer Knee Indefinite
Shelley Scott Calf 5-7 weeks
Sienna Tallariti Ankle 3-5 weeks
Caitie Tipping Knee 3-5 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Daisy D'Arcy Knee Season
Elise Barwick Knee Season
Jacqueline Dupuy Calf Test
Clara Fitzpatrick Hip Test
Tara Harrington Ankle 1-3 weeks
Katie Lynch Hamstring Test
Sienna McMullen Foot 6+ weeks
Heidi Talbot Shoulder Season
Claudia Whitfort Hamstring Test
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Alyce Parker Foot Season
Vivien Saad Achilles 1-2 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Mackenzie Eardley Knee Test
Jasmine Fleming Knee 4-6 weeks
Aileen Gilroy Hamstring Test
Aine McDonagh Thumb Test
Jenna Richardson Hamstring 2 weeks
Kristy Stratton Hamstring 3 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Grace Beasley ACL 9-10 weeks
Gab Colvin MCL 3-4 weeks
Tahlia Gillard MCL 7-9 weeks
Kate Hore Knee Test
Tayla Harris Eye TBC
Jacinta Hose Back Season
Denby Taylor Foot 4-5 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Emma Kearney Calf 1 week
Emma King Hamstring 1 week
Sarah Wright Personal reasons TBC
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Amelie Borg Ankle 1-3 weeks
Jemima Charity Knee TBC
Janelle Cuthbertson Knee 4-6 weeks
Jasmine Evans Shin 2-4 weeks
Cheyenne Hammond Foot 3-5 weeks
Julia Teakle Foot 5-7 weeks
Caitlin Wendland Knee Season
Piper Window Ankle 4-6 weeks
Lauren Young Knee 3-5 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Caitlin Greiser General soreness Test
Zoe Hargreaves ACL Season
Sarah Hosking Hamstring 3-5 weeks
Montana McKinnon ACL TBC
Tessa Lavey Hamstring 6-8 weeks
Beth Lynch Shoulder Test
Charley Ryan ACL Season
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Nicola Barr Foot Test
Emmelie Fiedler Knee Season
Alana Gee Knee 7-9 weeks
Charlotte Simpson Back 1-3 weeks
Hannah Stuart Hamstring 1-2 weeks
Olivia Vesely Hip 1-2 weeks
Nicola Xenos Foot 5-7 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Imogen Brown Shin 1-2 weeks
Maddy Collier Ankle TBC
Paris McCarthy Ankle Test
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Lucy Boyd Ankle 3 weeks
Annabel Johnson Knee 5-7 weeks
Charlotte Riggs Wrist 1-2 weeks
Beth Schilling Foot Season
Belinda Smith Quad 3 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
De Berry Hamstring 4-5 weeks
Cleo Buttifant Calf Test
Mua Laloifi Knee Test
Updated: August 19, 2025