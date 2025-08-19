AFLW injury list, R2: Hawks gun sidelined, Cats duo sore, Power dealt blows
Check out how your AFLW team tracking ahead of round two
Jasmine Fleming is seen in the hands of trainers during Hawthorn's clash against Brisbane in round one, 2025. Picture: AFL Photos
HAWTHORN gun Jasmine Fleming will miss at least a month with a knee injury, while Geelong pair Kate Darby and Jackie Parry could be set for stints on the sidelines.
Port Adelaide has been dealt multiple blows, while Gold Coast could regain a few players for round two.
Check out your club's full injury list below.
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Kayleigh Cronin
Leg
Test
Georgia McKee
ACL
Season
Hannah Munyard
Ankle
Season
Zoe Prowse
Leg
Test
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Lilly Baker
Foot
4-6 weeks
Poppy Boltz
Hamstring
5-7 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Gab Pound
Shin
6-8 weeks
Brooke Vickers
Wrist
4-6 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Jordyn Allen
Calf
2-4 weeks
Mattea Breed
Knee
Season
Bri Davey
Ankle
TBC
Kellyann Hogan
Shoulder
6-8 weeks
Nell Morris-Dalton
Back
2-3 weeks
Sarah Rowe
Shoulder
Test
Charlotte Taylor
Foot
9-11 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Brooke Brown
Bone stress
6 weeks
Maddison Gay
ACL strain
TBC
Emily Gough
ACL
Season
Bess Keaney
Pregnancy
Season
Amelia Radford
ACL
Season
Sophie Strong
Back
3 weeks
Stephanie Wales
Knee
TBC
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Holly Egan
Knee
Season
Tunisha Kikoak
Concussion
1 week
Madi Scanlon
Ankle
2 weeks
Aine Tighe
Knee
TBC
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Kate Darby
Calf
TBC
Jackie Parry
Knee
TBC
Chloe Scheer
Knee
Indefinite
Shelley Scott
Calf
5-7 weeks
Sienna Tallariti
Ankle
3-5 weeks
Caitie Tipping
Knee
3-5 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Daisy D'Arcy
Knee
Season
Elise Barwick
Knee
Season
Jacqueline Dupuy
Calf
Test
Clara Fitzpatrick
Hip
Test
Tara Harrington
Ankle
1-3 weeks
Katie Lynch
Hamstring
Test
Sienna McMullen
Foot
6+ weeks
Heidi Talbot
Shoulder
Season
Claudia Whitfort
Hamstring
Test
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Alyce Parker
Foot
Season
Vivien Saad
Achilles
1-2 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Mackenzie Eardley
Knee
Test
Jasmine Fleming
Knee
4-6 weeks
Aileen Gilroy
Hamstring
Test
Aine McDonagh
Thumb
Test
Jenna Richardson
Hamstring
2 weeks
Kristy Stratton
Hamstring
3 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Grace Beasley
ACL
9-10 weeks
Gab Colvin
MCL
3-4 weeks
Tahlia Gillard
MCL
7-9 weeks
Kate Hore
Knee
Test
Tayla Harris
Eye
TBC
Jacinta Hose
Back
Season
Denby Taylor
Foot
4-5 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Emma Kearney
Calf
1 week
Emma King
Hamstring
1 week
Sarah Wright
Personal reasons
TBC
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Amelie Borg
Ankle
1-3 weeks
Jemima Charity
Knee
TBC
Janelle Cuthbertson
Knee
4-6 weeks
Jasmine Evans
Shin
2-4 weeks
Cheyenne Hammond
Foot
3-5 weeks
Julia Teakle
Foot
5-7 weeks
Caitlin Wendland
Knee
Season
Piper Window
Ankle
4-6 weeks
Lauren Young
Knee
3-5 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Caitlin Greiser
General soreness
Test
Zoe Hargreaves
ACL
Season
Sarah Hosking
Hamstring
3-5 weeks
Montana McKinnon
ACL
TBC
Tessa Lavey
Hamstring
6-8 weeks
Beth Lynch
Shoulder
Test
Charley Ryan
ACL
Season
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Nicola Barr
Foot
Test
Emmelie Fiedler
Knee
Season
Alana Gee
Knee
7-9 weeks
Charlotte Simpson
Back
1-3 weeks
Hannah Stuart
Hamstring
1-2 weeks
Olivia Vesely
Hip
1-2 weeks
Nicola Xenos
Foot
5-7 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Imogen Brown
Shin
1-2 weeks
Maddy Collier
Ankle
TBC
Paris McCarthy
Ankle
Test
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Lucy Boyd
Ankle
3 weeks
Annabel Johnson
Knee
5-7 weeks
Charlotte Riggs
Wrist
1-2 weeks
Beth Schilling
Foot
Season
Belinda Smith
Quad
3 weeks
Updated: August 19, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
De Berry
Hamstring
4-5 weeks
Cleo Buttifant
Calf
Test
Mua Laloifi
Knee
Test
Updated: August 19, 2025