AFLW injury list, R3: Pies captain out, Roos close to return
Check out how your AFLW team tracking ahead of round three
Ruby Schleicher runs with the ball during Collingwood's clash against Greater Western Sydney in round two, 2025. Picture: AFL Photos
COLLINGWOOD will be without captain Ruby Schleicher, while North Melbourne could be strengthened further this week.
Four Roos – Jenna Bruton, Bella Eddey, Emma Kearney and Emma King – are tests to face Walyalup on Sunday.
Schleicher will miss the Pies' clash against Narrm due to concussion.
Check out your club's full injury list below.
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Sarah Allan
Quad
1-2 weeks
Teah Charlton
Hamstring
Test
Georgia McKee
Ankle
Season
Hannah Munyard
Ankle
Season
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Lilly Baker
Foot
3-5 weeks
Poppy Boltz
Hamstring
4-6 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Mia Austin
Ankle
Test
Gab Pound
Shin
5-6 weeks
Brooke Vickers
Wrist
3-4 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Jordyn Allen
Calf
2-3 weeks
Mattea Breed
Knee
Season
Bri Davey
Ankle
TBC
Kellyann Hogan
Shoulder
4-6 weeks
Nell Morris-Dalton
Back
Test
Ruby Schleicher
Concussion
Concussion protocols
Charlotte Taylor
Foot
7-9 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Brooke Brown
Bone stress
5 weeks
Maddison Gay
ACL strain
TBC
Emily Gough
ACL
Season
Bess Keaney
Pregnancy
Season
Amelia Radford
ACL
Season
Sophie Strong
Back
2 weeks
Sophie Van De Heuvel
PCL
Season
Stephanie Wales
Knee
1-2 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Ash Brazill
Groin
1-2 weeks
Holly Egan
Knee
Season
Tunisha Kikoak
Concussion
Test
Madi Scanlon
Ankle
Test
Aine Tighe
Knee
TBC
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Kate Darby
Calf
2-3 weeks
Erica Fowler
Nose
TBC
Chloe Scheer
Knee
Indefinite
Shelley Scott
Calf
5-7 weeks
Sienna Tallariti
Ankle
2-4 weeks
Caitie Tipping
Knee
2-4 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Elise Barwick
Knee
Season
Daisy D'Arcy
Knee
Season
Tara Harrington
Ankle
1-3 weeks
Sienna McMullen
Foot
6+ weeks
Heidi Talbot
Shoulder
Season
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Grace Kos
Knee
Test
Caitlin Fletcher
Hip
Season
Alyce Parker
Foot
12 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Jasmine Fleming
Knee
3-5 weeks
Aileen Gilroy
Hamstring
1-2 weeks
Ainslie Kemp
Knee
Season
Jenna Richardson
Hamstring
Test
Kristy Stratton
Hamstring
2 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Grace Beasley
ACL
8-10 weeks
Gab Colvin
MCL
2 weeks
Tahlia Gillard
MCL
5-7 weeks
Jacinta Hose
Knee
Season
Sarah Lampard
Calf
4-8 weeks
Blaithin Mackin
Knee
10-12 weeks
Olivia Purcell
Knee
Season
Denby Taylor
Foot
4 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Nicole Bresnehan
Hamstring
4-5 weeks
Jenna Bruton
Quad
Test
Bella Eddey
Shin
Test
Emma Kearney
Calf
Test
Emma King
Hamstring
Test
Sarah Wright
Personal reasons
TBC
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Amelie Borg
Ankle
Test
Jemima Charity
Knee
TBC
Janelle Cuthbertson
Foot
3-5 weeks
Jasmine Evans
Shin
Test
Cheyenne Hammond
Foot
2-4 weeks
Julia Teakle
Foot
4-6 weeks
Caitlin Wendland
Knee
Season
Piper Window
Ankle
3-5 weeks
Lauren Young
Knee
2-4 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Grace Egan
Lip
Test
Zoe Hargreaves
ACL
Season
Sarah Hosking
Hamstring
1-3 weeks
Montana McKinnon
ACL
1-3 weeks
Tessa Lavey
Hamstring
5-7 weeks
Charley Ryan
ACL
Season
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Emmelie Fiedler
Knee
Season
Alana Gee
Knee
6-8 weeks
Darcy Guttridge
Foot
2-4 weeks
Charlotte Simpson
Back
Test
Hannah Stuart
Hamstring
Test
Olivia Vesely
Hip
Test
Nicola Xenos
Foot
4-6 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Maddy Collier
Ankle
Season
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
Sanne Bakker
Illness
TBC
Lucy Boyd
Ankle
2 weeks
Annabel Johnson
Knee
4-6 weeks
Charlotte Riggs
Wrist
Test
Beth Schilling
Foot
Season
Belinda Smith
Quad
2 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER
INJURY
ESTIMATED RETURN
De Berry
Hamstring
2 weeks
Zimmorlei Farquharson
Knee
TBC
Updated: August 26, 2025