Ruby Schleicher runs with the ball during Collingwood's clash against Greater Western Sydney in round two, 2025. Picture: AFL Photos

COLLINGWOOD will be without captain Ruby Schleicher, while North Melbourne could be strengthened further this week.

Four Roos – Jenna Bruton, Bella Eddey, Emma Kearney and Emma King – are tests to face Walyalup on Sunday.

Schleicher will miss the Pies' clash against Narrm due to concussion.

Check out your club's full injury list below.

PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Sarah Allan Quad 1-2 weeks
Teah Charlton Hamstring Test
Georgia McKee Ankle Season
Hannah Munyard Ankle Season
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Lilly Baker Foot 3-5 weeks
Poppy Boltz Hamstring 4-6 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Mia Austin Ankle Test
Gab Pound Shin 5-6 weeks
Brooke Vickers Wrist 3-4 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Jordyn Allen Calf 2-3 weeks
Mattea Breed Knee Season
Bri Davey Ankle TBC
Kellyann Hogan Shoulder 4-6 weeks
Nell Morris-Dalton Back Test
Ruby Schleicher Concussion Concussion protocols
Charlotte Taylor Foot 7-9 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Brooke Brown Bone stress 5 weeks
Maddison Gay ACL strain TBC
Emily Gough ACL Season
Bess Keaney Pregnancy Season
Amelia Radford ACL Season
Sophie Strong Back 2 weeks
Sophie Van De Heuvel PCL Season
Stephanie Wales Knee 1-2 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Ash Brazill Groin 1-2 weeks
Holly Egan Knee Season
Tunisha Kikoak Concussion Test
Madi Scanlon Ankle Test
Aine Tighe Knee TBC
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Kate Darby Calf 2-3 weeks
Erica Fowler Nose TBC
Chloe Scheer Knee Indefinite
Shelley Scott Calf 5-7 weeks
Sienna Tallariti Ankle 2-4 weeks
Caitie Tipping Knee 2-4 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Elise Barwick Knee Season
Daisy D'Arcy Knee Season
Tara Harrington Ankle 1-3 weeks
Sienna McMullen Foot 6+ weeks
Heidi Talbot Shoulder Season
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Grace Kos Knee Test
Caitlin Fletcher Hip Season
Alyce Parker Foot 12 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Jasmine Fleming Knee 3-5 weeks
Aileen Gilroy Hamstring 1-2 weeks
Ainslie Kemp Knee Season
Jenna Richardson Hamstring Test
Kristy Stratton Hamstring 2 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Grace Beasley ACL 8-10 weeks
Gab Colvin MCL 2 weeks
Tahlia Gillard MCL 5-7 weeks
Jacinta Hose Knee Season
Sarah Lampard Calf 4-8 weeks
Blaithin Mackin Knee 10-12 weeks
Olivia Purcell Knee Season
Denby Taylor Foot 4 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Nicole Bresnehan Hamstring 4-5 weeks
Jenna Bruton Quad Test
Bella Eddey Shin Test
Emma Kearney Calf Test
Emma King Hamstring Test
Sarah Wright Personal reasons TBC
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Amelie Borg Ankle Test
Jemima Charity Knee TBC
Janelle Cuthbertson Foot 3-5 weeks
Jasmine Evans Shin Test
Cheyenne Hammond Foot 2-4 weeks
Julia Teakle Foot 4-6 weeks
Caitlin Wendland Knee Season
Piper Window Ankle 3-5 weeks
Lauren Young Knee 2-4 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Grace Egan Lip Test
Zoe Hargreaves ACL Season
Sarah Hosking Hamstring 1-3 weeks
Montana McKinnon ACL 1-3 weeks
Tessa Lavey Hamstring 5-7 weeks
Charley Ryan ACL Season
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Emmelie Fiedler Knee Season
Alana Gee Knee 6-8 weeks
Darcy Guttridge Foot 2-4 weeks
Charlotte Simpson Back Test
Hannah Stuart Hamstring Test
Olivia Vesely Hip Test
Nicola Xenos Foot 4-6 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Maddy Collier Ankle Season
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
Sanne Bakker Illness TBC
Lucy Boyd Ankle 2 weeks
Annabel Johnson Knee 4-6 weeks
Charlotte Riggs Wrist Test
Beth Schilling Foot Season
Belinda Smith Quad 2 weeks
Updated: August 26, 2025
PLAYER INJURY ESTIMATED RETURN
De Berry Hamstring 2 weeks
Zimmorlei Farquharson Knee TBC
Updated: August 26, 2025