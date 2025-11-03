North Melbourne players celebrate a win during round 12, 2025. Picture: AFL Photos

AFLW finals tickets are on sale from Monday, so be sure to get your tickets before they run out.

Use the links below to get tickets, with prices frozen at $15 for adults and under-18s free with a redeemable ticket.

On-sale times:

  • 12pm AEDT: Club and AFL members
  • 2pm AEDT: General public

North Melbourne v Hawthorn at Ikon Park, Friday, November 7 at 7.15pm AEDT

Carlton v West Coast at Ikon Park, Saturday, November 8 at 3.05pm AEDT

Melbourne v Brisbane at Ikon Park, Sunday, November 9 at 1.05pm AEDT

Adelaide v St Kilda at Norwood Oval, Sunday, November 9 at 2.35pm ACDT