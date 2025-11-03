AFLW finals tickets are on sale from Monday, so be sure to get your tickets before they run out.
Use the links below to get tickets, with prices frozen at $15 for adults and under-18s free with a redeemable ticket.
On-sale times:
- 12pm AEDT: Club and AFL members
- 2pm AEDT: General public
North Melbourne v Hawthorn at Ikon Park, Friday, November 7 at 7.15pm AEDT
Carlton v West Coast at Ikon Park, Saturday, November 8 at 3.05pm AEDT
Melbourne v Brisbane at Ikon Park, Sunday, November 9 at 1.05pm AEDT
Adelaide v St Kilda at Norwood Oval, Sunday, November 9 at 2.35pm ACDT