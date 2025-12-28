The AFL Daily team take a deep dive into your club's year and look ahead to the 2026 campaign

Season wrap (clockwise L-R): Charlie Curnow; Travis Boak and Ken Hinkley; Zach Merrett; Will Ashcroft, Levi Ashcroft and Josh Dunkley. Pictures: AFL Photos

THE YEAR is almost over and all 18 clubs are well and truly looking ahead to the 2026 men's premiership season.

With the dust settled on the 2025 campaign and lists all but complete after the trade and draft periods, our team of experts have taken a look at what's in store for your club in 2026.

As the dust settled on the season, the team at AFL Daily took a close look at your club's fortunes, where things went right and wrong in 2025, and the people under the most pressure next year

Join Damian Barrett, Sarah Olle, Josh Gabelich, Michael Whiting and Nathan Schmook for a bite-sized look at your club ahead of the new year.

(Episode recorded November 7)

(Episode recorded November 3)

(Episode recorded November 17)

(Episode recorded November 13)

(Episode recorded November 10)

(Episode recorded November 4)

(Episode recorded November 15)

(Episode recorded October 30)

(Episode recorded November 12)

(Episode recorded November 5)

(Episode recorded November 6)

(Episode recorded November 18)

(Episode recorded November 14)

(Episode recorded October 31)

(Episode recorded November 19)

(Episode recorded November 11)

(Episode recorded 29)

(Episode recorded October 28)