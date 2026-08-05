The AFL has today confirmed the list of players invited to the 2026 Telstra AFL and AFLW Draft Combines.
The announcement includes the invite lists for both the national and state Draft Combines, with selection based on nominations supplied by every AFL and AFLW club.
The 2026 Telstra AFL and AFLW Draft Combines will be staged across a two-week period following the 2026 Toyota AFL Grand Final.
The national events will each be held across four days in Melbourne from Tuesday, September 29 through to Saturday, October 3.
The national AFLW Draft Combine will be held from Tuesday to Friday, while the national AFL Draft Combine will run across Wednesday to Saturday.
Club interviews for both national Draft Combines will be held at the MCG, ahead of physical testing at the State Netball & Hockey Centre on the final day of each event.
Physical testing will include vertical jumps, 20-metre sprint, an agility test and a time trial.
The distance for the AFLW Draft Combine time trial will this year change to 1.6km to more accurately reflect running patterns in an AFLW match. The time trial distance will remain at 2km for the AFL Draft Combine.
Three state Draft Combines will be held in Melbourne (Girls: October 2 and Boys: October 3), Adelaide (October 10) and Perth (October 11). Each state Draft Combine will be held across a single day, with participants to take part in physical testing.
The 2026 Telstra AFL Draft Combine invite list includes 63 players for the national Combine, with an additional 39 players invited to a state Combine.
The national event for the 2026 Telstra AFLW Draft Combine will feature 46 players, while 43 players have been selected for a state Combine.
Additional players may be invited to attend a Draft Combine prior to each event.
2026 TELSTRA AFL DRAFT COMBINE LIST (NATIONAL COMBINE)
|
NAME
|
STATE
|
CLUB
|
Zac Antonellos
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Will Antrobus
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Keenan Boi
|
VIC C
|
Gippsland Power
|
Tyson Bradley
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Lachie Burrows
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Arki Butler
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Harrison Chapman
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Douglas Cochrane
|
SA
|
Central District
|
Harvie Cooke
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Sam Devers
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
George Dimer
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Ethan Drever
|
VIC C
|
GWV Rebels
|
Kodah Edwards
|
SA
|
South Adelaide
|
Jake Eime
|
SA
|
Central District
|
Khaled El Souki
|
VIC M
|
Western Jets
|
Archie Elliott
|
VIC C
|
GWV Rebels
|
Harry Franz
|
SA
|
Glenelg
|
George Gale
|
WA
|
Claremont
|
Sam Gayfer
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Mitchell Harris
|
SA
|
Woodville-West Torrens
|
Ethan Herbert
|
SA
|
North Adelaide
|
Lachlan Hicks
|
VIC M
|
Western Jets
|
Tate Hodgson
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Lewis Houndsome
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Gus Kennedy
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Jordan Knapp
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Toby Krasna
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Xavier Ladbrook
|
VIC C
|
Gippsland Power
|
Kobe LeCras
|
WA
|
West Perth
|
Anthony Long
|
SA
|
West Adelaide
|
Albert MacGowan
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Wil Malady
|
VIC C
|
Gippsland Power
|
Seb Marsic
|
VIC M
|
Oakleigh Chargers
|
Ethan Matthews
|
NSW/ACT
|
GWS Giants Academy
|
Cameron Maynard
|
WA
|
South Fremantle
|
Hugh McCallum
|
TAS
|
Tasmania Devils
|
Mason McGroder
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Heath Mellody
|
WA
|
Claremont
|
Caylen Murray
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Marlon Neocleous
|
VIC C
|
Gippsland Power
|
Jackson O'Brien
|
VIC C
|
GWV Rebels
|
Kai Parker
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Gabriel Patterson
|
SA
|
Glenelg
|
Jackson Phillips
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Jack Pickett
|
VIC C
|
Geelong Falcons
|
Jack Slattery
|
SA
|
Woodville-West Torrens
|
Sonny Smiler
|
NT
|
Northern Territory Academy
|
Clancy Snell
|
VIC C
|
Gippsland Power
|
Andrio Sousa
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Harvey Spawton-Guy
|
WA
|
West Perth
|
Archie Spencer
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Leo Steed
|
WA
|
Swan Districts
|
Darcy Szerszyn
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Sam Tassone
|
SA
|
North Adelaide
|
Gus Teixeira
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Archie Van Dyk
|
SA
|
South Adelaide
|
Harry Van Hattum
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Benji Van Rooyen
|
WA
|
Claremont
|
Cody Walker
|
VIC C
|
Bendigo Pioneers
|
Memphis Webb
|
SA
|
North Adelaide
|
Angus White
|
SA
|
South Adelaide
|
Billy Wigmore
|
VIC M
|
Western Jets
|
Noah Williams
|
VIC C
|
Geelong Falcons
2026 TELSTRA AFL DRAFT COMBINE LIST (STATE COMBINE)
|
NAME
|
STATE
|
CLUB
|
Tanner Armstrong
|
VIC C
|
Murray Bushrangers
|
Harper Banfield
|
WA
|
Claremont
|
Charlie Bradford
|
SA
|
West Adelaide
|
Tom Brown
|
WA
|
Claremont
|
Max Downes
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Jett Elek
|
VIC C
|
Geelong Falcons
|
Cain Florance
|
SA
|
South Adelaide
|
Jack Gordon
|
SA
|
Central District
|
Hudson Graham
|
WA
|
South Fremantle
|
Archie Hill
|
QLD
|
Gold Coast Suns Academy
|
Cooper Hodge
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Jobe Janeway
|
SA
|
Glenelg
|
Kane Johnson
|
WA
|
Perth
|
Blake Justice
|
VIC M
|
Calder Cannons
|
Garrison Kehn
|
WA
|
East Perth
|
Jack Leys
|
SA
|
Woodville-West Torrens
|
Kale Matthews-Hampton
|
SA
|
Sturt
|
Aidan McCartney
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Lachlan McGlade
|
WA
|
East Perth
|
Jacob McNicol
|
SA
|
Glenelg
|
Henry Meaney
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Jake Medved
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Charlie Nash
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Jack Nelson
|
SA
|
Sturt
|
Klay Nicholls
|
VIC C
|
GWV Rebels
|
Matthew Owen
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Marcus Prasad
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Lucas Robinson
|
WA
|
South Fremantle
|
Jake Soutar
|
WA
|
East Perth
|
Cody Templeton
|
VIC C
|
Gippsland Power
|
Reece Thompson
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Angus Tippet
|
VIC M
|
Western Jets
|
Cooper White
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Jasper Williams
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Brodie Wilson
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Chas Woodward
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Flynn Woolhouse
|
VIC M
|
Oakleigh Chargers
|
Brady Wright
|
VIC C
|
Werribee (VFL)
|
Finlay Yeo
|
WA
|
East Fremantle
2026 TELSTRA AFLW DRAFT COMBINE LIST (NATIONAL COMBINE)
|
NAME
|
STATE
|
CLUB
|
Stephanie Aguinaldo
|
QLD
|
Gold Coast Suns Academy
|
Alli Allen
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Brylee Anderson
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Ashleigh Barlow
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Ava Bilyk
|
VIC C
|
Geelong Falcons
|
Evie Bingham
|
TAS
|
Tasmania
|
Evie Bowie
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Kiara Boyd
|
VIC M
|
Western Jets
|
Summer Browning
|
QLD
|
Gold Coast Suns Academy
|
Adelaide Caldicott
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Mia Carlshausen
|
WA
|
Perth
|
Emma Charlton
|
SA
|
South Adelaide
|
Zoe Curry
|
NSW/ACT
|
Oakleigh Chargers/GWS Giants Academy
|
Majella Day
|
NSW/ACT
|
Murray Bushrangers/GWS Giants Academy
|
Cara Dziegielewski
|
WA
|
West Perth
|
Miyu Endersby
|
SA
|
Central District
|
Molly Ferguson
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Georgie Fielder
|
SA
|
Glenelg
|
Mia Geere
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Ella Gibson
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Sophia Green
|
VIC M
|
Oakleigh Chargers
|
Ruby Lynch
|
SA
|
Woodville-West Torrens
|
Emily Mableson
|
SA
|
West Adelaide
|
Bailee Martin
|
VIC M
|
Oakleigh Chargers
|
Taya Maxwell
|
SA
|
South Adelaide
|
Isabella Mazzei
|
VIC M
|
Oakleigh Chargers
|
Harlee McIllwain
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Grace McIntyre
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Greea McKeegan
|
VIC C
|
Geelong Falcons
|
Maddison Meagher
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Lily Milner
|
VIC C
|
Gippsland Power
|
Lucy Moore
|
SA
|
Woodville-West Torrens
|
Lacey Nihill
|
VIC C
|
Bendigo Pioneers
|
Tayla Oliveri
|
VIC M
|
Western Jets
|
Zoe Petrides
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Aiyana Pritchard
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Emily Rankin
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Eliza Roche
|
VIC C
|
Murray Bushrangers
|
Aurelia Russell
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Scout Semple
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Morgan Stevens
|
NSW/ACT
|
GWS Giants Academy
|
Lexi Strachan
|
WA
|
West Perth
|
Charlotte Tidemann
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Layla Vizgaudis
|
SA
|
South Adelaide
|
Frances Walsh
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Sophie White
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
2026 TELSTRA AFLW DRAFT COMBINE LIST (STATE COMBINE)
|
NAME
|
STATE
|
CLUB
|
Ayla Airdrie
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Charli Bassett
|
WA
|
East Perth
|
Rose Bell
|
NSW/ACT
|
Murray Bushrangers/GWS Giants Academy
|
India Bonadeo
|
WA
|
Claremont
|
Jade Brazier
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Charlee Brooksby
|
SA
|
Norwood
|
Sienna Clinch
|
QLD
|
Gold Coast Suns Academy
|
Grace Dillow
|
VIC C
|
Gippsland Power
|
Piper Dixon
|
VIC M
|
Western Jets
|
Jacinta Eteuati
|
VIC M
|
Western Jets
|
Julia Faulkner
|
SA
|
Woodville-West Torrens
|
Alana Fraser
|
NSW/ACT
|
GWS Giants Academy
|
Meyah Fursland
|
VIC C
|
Geelong Falcons
|
Georgia Garlick
|
VIC C
|
Bendigo Pioneers
|
Maeve Gill
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Isabelle Godfrey
|
VIC M
|
Oakleigh Chargers
|
Hannah Griffiths
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Demi Holloway
|
SA
|
Central District
|
Ava Horneman
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Ruby Jones
|
VIC M
|
Western Jets
|
Isla Judd
|
NSW/ACT
|
GWS Giants Academy
|
Aluk Kuol
|
VIC M
|
Western Jets
|
Leni Lockyer
|
VIC M
|
Oakleigh Chargers
|
Scarlett Marsh
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Skylah McPherson
|
VIC C
|
Murray Bushrangers
|
Tahlee McVee
|
WA
|
West Perth
|
Gabrielle Mehrmann
|
VIC C
|
Dandenong Stingrays
|
Beth Morris
|
VIC C
|
Bendigo Pioneers
|
Bridie Neale
|
VIC M
|
Eastern Ranges
|
Chelsea Newitt
|
SA
|
West Adelaide
|
Grace Perrett
|
VIC M
|
Sandringham Dragons
|
Carmela Perri
|
VIC C
|
Murray Bushrangers
|
Marie Polimeno
|
WA
|
South Fremantle
|
Darcie Prosser-Shaw
|
NSW/ACT
|
GWS Giants Academy
|
Freya Ross
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Stella Scott
|
QLD
|
Brisbane Lions Academy
|
Milly Shortal
|
VIC C
|
GWV Rebels
|
Lola Stone
|
VIC M
|
Northern Knights
|
Hope Taylor
|
SA
|
South Adelaide
|
Krystal Thompson
|
SA
|
North Adelaide
|
Grace Tracey
|
NSW/ACT
|
Sydney Swans Academy
|
Evie Ward
|
TAS
|
Tasmania Devils
|
Addison West
|
VIC M
|
Western Jets