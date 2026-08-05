Bailee Martin and Jake Eime. Pictures: AFL Photos

The AFL has today confirmed the list of players invited to the 2026 Telstra AFL and AFLW Draft Combines.

The announcement includes the invite lists for both the national and state Draft Combines, with selection based on nominations supplied by every AFL and AFLW club.

The 2026 Telstra AFL and AFLW Draft Combines will be staged across a two-week period following the 2026 Toyota AFL Grand Final.

The national events will each be held across four days in Melbourne from Tuesday, September 29 through to Saturday, October 3.

The national AFLW Draft Combine will be held from Tuesday to Friday, while the national AFL Draft Combine will run across Wednesday to Saturday.

Club interviews for both national Draft Combines will be held at the MCG, ahead of physical testing at the State Netball & Hockey Centre on the final day of each event.

Physical testing will include vertical jumps, 20-metre sprint, an agility test and a time trial.

The distance for the AFLW Draft Combine time trial will this year change to 1.6km to more accurately reflect running patterns in an AFLW match. The time trial distance will remain at 2km for the AFL Draft Combine.

Three state Draft Combines will be held in Melbourne (Girls: October 2 and Boys: October 3), Adelaide (October 10) and Perth (October 11). Each state Draft Combine will be held across a single day, with participants to take part in physical testing.

The 2026 Telstra AFL Draft Combine invite list includes 63 players for the national Combine, with an additional 39 players invited to a state Combine.

The national event for the 2026 Telstra AFLW Draft Combine will feature 46 players, while 43 players have been selected for a state Combine.

Additional players may be invited to attend a Draft Combine prior to each event.

2026 TELSTRA AFL DRAFT COMBINE LIST (NATIONAL COMBINE)

NAME

STATE

CLUB

Zac Antonellos

VIC M

Eastern Ranges

Will Antrobus

VIC C

Dandenong Stingrays

Keenan Boi

VIC C

Gippsland Power

Tyson Bradley

VIC M

Sandringham Dragons

Lachie Burrows

VIC M

Sandringham Dragons

Arki Butler

VIC M

Sandringham Dragons

Harrison Chapman

VIC M

Eastern Ranges

Douglas Cochrane

SA

Central District

Harvie Cooke

VIC M

Northern Knights

Sam Devers

VIC M

Eastern Ranges

George Dimer

VIC M

Sandringham Dragons

Ethan Drever

VIC C

GWV Rebels

Kodah Edwards

SA

South Adelaide

Jake Eime

SA

Central District

Khaled El Souki

VIC M

Western Jets

Archie Elliott

VIC C

GWV Rebels

Harry Franz

SA

Glenelg

George Gale

WA

Claremont

Sam Gayfer

VIC M

Northern Knights

Mitchell Harris

SA

Woodville-West Torrens

Ethan Herbert

SA

North Adelaide

Lachlan Hicks

VIC M

Western Jets

Tate Hodgson

VIC M

Northern Knights

Lewis Houndsome

VIC M

Northern Knights

Gus Kennedy

VIC C

Dandenong Stingrays

Jordan Knapp

VIC M

Eastern Ranges

Toby Krasna

VIC M

Northern Knights

Xavier Ladbrook

VIC C

Gippsland Power

Kobe LeCras

WA

West Perth

Anthony Long

SA

West Adelaide

Albert MacGowan

VIC M

Sandringham Dragons

Wil Malady

VIC C

Gippsland Power

Seb Marsic

VIC M

Oakleigh Chargers

Ethan Matthews

NSW/ACT

GWS Giants Academy

Cameron Maynard

WA

South Fremantle

Hugh McCallum

TAS

Tasmania Devils

Mason McGroder

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Heath Mellody

WA

Claremont

Caylen Murray

QLD

Brisbane Lions Academy

Marlon Neocleous

VIC C

Gippsland Power

Jackson O'Brien

VIC C

GWV Rebels

Kai Parker

VIC M

Northern Knights

Gabriel Patterson

SA

Glenelg

Jackson Phillips

VIC C

Dandenong Stingrays

Jack Pickett

VIC C

Geelong Falcons

Jack Slattery

SA

Woodville-West Torrens

Sonny Smiler

NT

Northern Territory Academy

Clancy Snell

VIC C

Gippsland Power

Andrio Sousa

VIC C

Dandenong Stingrays

Harvey Spawton-Guy

WA

West Perth

Archie Spencer

VIC M

Eastern Ranges

Leo Steed

WA

Swan Districts

Darcy Szerszyn

VIC C

Dandenong Stingrays

Sam Tassone

SA

North Adelaide

Gus Teixeira

VIC M

Sandringham Dragons

Archie Van Dyk

SA

South Adelaide

Harry Van Hattum

VIC M

Northern Knights

Benji Van Rooyen

WA

Claremont

Cody Walker

VIC C

Bendigo Pioneers

Memphis Webb

SA

North Adelaide

Angus White

SA

South Adelaide

Billy Wigmore

VIC M

Western Jets

Noah Williams

VIC C

Geelong Falcons
2026 TELSTRA AFL DRAFT COMBINE LIST (STATE COMBINE)

NAME

STATE

CLUB

Tanner Armstrong

VIC C

Murray Bushrangers

Harper Banfield

WA

Claremont

Charlie Bradford

SA

West Adelaide

Tom Brown

WA

Claremont

Max Downes

VIC M

Northern Knights

Jett Elek

VIC C

Geelong Falcons

Cain Florance

SA

South Adelaide

Jack Gordon

SA

Central District

Hudson Graham

WA

South Fremantle

Archie Hill

QLD

Gold Coast Suns Academy

Cooper Hodge

QLD

Brisbane Lions Academy

Jobe Janeway

SA

Glenelg

Kane Johnson

WA

Perth

Blake Justice

VIC M

Calder Cannons

Garrison Kehn

WA

East Perth

Jack Leys

SA

Woodville-West Torrens

Kale Matthews-Hampton

SA

Sturt

Aidan McCartney

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Lachlan McGlade

WA

East Perth

Jacob McNicol

SA

Glenelg

Henry Meaney

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Jake Medved

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Charlie Nash

VIC M

Eastern Ranges

Jack Nelson

SA

Sturt

Klay Nicholls

VIC C

GWV Rebels

Matthew Owen

QLD

Brisbane Lions Academy

Marcus Prasad

VIC C

Dandenong Stingrays

Lucas Robinson

WA

South Fremantle

Jake Soutar

WA

East Perth

Cody Templeton

VIC C

Gippsland Power

Reece Thompson

QLD

Brisbane Lions Academy

Angus Tippet

VIC M

Western Jets

Cooper White

VIC C

Dandenong Stingrays

Jasper Williams

VIC M

Sandringham Dragons

Brodie Wilson

VIC M

Eastern Ranges

Chas Woodward

VIC M

Northern Knights

Flynn Woolhouse

VIC M

Oakleigh Chargers

Brady Wright

VIC C

Werribee (VFL)

Finlay Yeo

WA

East Fremantle
2026 TELSTRA AFLW DRAFT COMBINE LIST (NATIONAL COMBINE)

NAME

STATE

CLUB

Stephanie Aguinaldo

QLD

Gold Coast Suns Academy

Alli Allen

VIC M

Northern Knights

Brylee Anderson

VIC M

Eastern Ranges

Ashleigh Barlow

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Ava Bilyk

VIC C

Geelong Falcons

Evie Bingham

TAS

Tasmania

Evie Bowie

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Kiara Boyd

VIC M

Western Jets

Summer Browning

QLD

Gold Coast Suns Academy

Adelaide Caldicott

VIC M

Eastern Ranges

Mia Carlshausen

WA

Perth

Emma Charlton

SA

South Adelaide

Zoe Curry

NSW/ACT

Oakleigh Chargers/GWS Giants Academy

Majella Day

NSW/ACT

Murray Bushrangers/GWS Giants Academy

Cara Dziegielewski

WA

West Perth

Miyu Endersby

SA

Central District

Molly Ferguson

QLD

Brisbane Lions Academy

Georgie Fielder

SA

Glenelg

Mia Geere

QLD

Brisbane Lions Academy

Ella Gibson

QLD

Brisbane Lions Academy

Sophia Green

VIC M

Oakleigh Chargers

Ruby Lynch

SA

Woodville-West Torrens

Emily Mableson

SA

West Adelaide

Bailee Martin

VIC M

Oakleigh Chargers

Taya Maxwell

SA

South Adelaide

Isabella Mazzei

VIC M

Oakleigh Chargers

Harlee McIllwain

QLD

Brisbane Lions Academy

Grace McIntyre

VIC M

Sandringham Dragons

Greea McKeegan

VIC C

Geelong Falcons

Maddison Meagher

VIC M

Northern Knights

Lily Milner

VIC C

Gippsland Power

Lucy Moore

SA

Woodville-West Torrens

Lacey Nihill

VIC C

Bendigo Pioneers

Tayla Oliveri

VIC M

Western Jets

Zoe Petrides

QLD

Brisbane Lions Academy

Aiyana Pritchard

QLD

Brisbane Lions Academy

Emily Rankin

VIC M

Eastern Ranges

Eliza Roche

VIC C

Murray Bushrangers

Aurelia Russell

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Scout Semple

VIC M

Eastern Ranges

Morgan Stevens

NSW/ACT

GWS Giants Academy

Lexi Strachan

WA

West Perth

Charlotte Tidemann

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Layla Vizgaudis

SA

South Adelaide

Frances Walsh

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Sophie White

VIC C

Dandenong Stingrays
2026 TELSTRA AFLW DRAFT COMBINE LIST (STATE COMBINE)

NAME

STATE

CLUB

Ayla Airdrie

QLD

Brisbane Lions Academy

Charli Bassett

WA

East Perth

Rose Bell

NSW/ACT

Murray Bushrangers/GWS Giants Academy

India Bonadeo

WA

Claremont

Jade Brazier

QLD

Brisbane Lions Academy

Charlee Brooksby

SA

Norwood

Sienna Clinch

QLD

Gold Coast Suns Academy

Grace Dillow

VIC C

Gippsland Power

Piper Dixon

VIC M

Western Jets

Jacinta Eteuati

VIC M

Western Jets

Julia Faulkner

SA

Woodville-West Torrens

Alana Fraser

NSW/ACT

GWS Giants Academy

Meyah Fursland

VIC C

Geelong Falcons

Georgia Garlick

VIC C

Bendigo Pioneers

Maeve Gill

VIC M

Eastern Ranges

Isabelle Godfrey

VIC M

Oakleigh Chargers

Hannah Griffiths

VIC C

Dandenong Stingrays

Demi Holloway

SA

Central District

Ava Horneman

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Ruby Jones

VIC M

Western Jets

Isla Judd

NSW/ACT

GWS Giants Academy

Aluk Kuol

VIC M

Western Jets

Leni Lockyer

VIC M

Oakleigh Chargers

Scarlett Marsh

VIC C

Dandenong Stingrays

Skylah McPherson

VIC C

Murray Bushrangers

Tahlee McVee

WA

West Perth

Gabrielle Mehrmann

VIC C

Dandenong Stingrays

Beth Morris

VIC C

Bendigo Pioneers

Bridie Neale

VIC M

Eastern Ranges

Chelsea Newitt

SA

West Adelaide

Grace Perrett

VIC M

Sandringham Dragons

Carmela Perri

VIC C

Murray Bushrangers

Marie Polimeno

WA

South Fremantle

Darcie Prosser-Shaw

NSW/ACT

GWS Giants Academy

Freya Ross

QLD

Brisbane Lions Academy

Stella Scott

QLD

Brisbane Lions Academy

Milly Shortal

VIC C

GWV Rebels

Lola Stone

VIC M

Northern Knights

Hope Taylor

SA

South Adelaide

Krystal Thompson

SA

North Adelaide

Grace Tracey

NSW/ACT

Sydney Swans Academy

Evie Ward

TAS

Tasmania Devils

Addison West

VIC M

Western Jets

 