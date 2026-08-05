Bailee Martin and Jake Eime. Pictures: AFL Photos

The AFL has today confirmed the list of players invited to the 2026 Telstra AFL and AFLW Draft Combines.

The announcement includes the invite lists for both the national and state Draft Combines, with selection based on nominations supplied by every AFL and AFLW club.

The 2026 Telstra AFL and AFLW Draft Combines will be staged across a two-week period following the 2026 Toyota AFL Grand Final.

The national events will each be held across four days in Melbourne from Tuesday, September 29 through to Saturday, October 3.

The national AFLW Draft Combine will be held from Tuesday to Friday, while the national AFL Draft Combine will run across Wednesday to Saturday.

Club interviews for both national Draft Combines will be held at the MCG, ahead of physical testing at the State Netball & Hockey Centre on the final day of each event.

Physical testing will include vertical jumps, 20-metre sprint, an agility test and a time trial.

The distance for the AFLW Draft Combine time trial will this year change to 1.6km to more accurately reflect running patterns in an AFLW match. The time trial distance will remain at 2km for the AFL Draft Combine.

Three state Draft Combines will be held in Melbourne (Girls: October 2 and Boys: October 3), Adelaide (October 10) and Perth (October 11). Each state Draft Combine will be held across a single day, with participants to take part in physical testing.

The 2026 Telstra AFL Draft Combine invite list includes 63 players for the national Combine, with an additional 39 players invited to a state Combine.

The national event for the 2026 Telstra AFLW Draft Combine will feature 46 players, while 43 players have been selected for a state Combine.

Additional players may be invited to attend a Draft Combine prior to each event.

2026 TELSTRA AFL DRAFT COMBINE LIST (NATIONAL COMBINE)

NAME STATE CLUB Zac Antonellos VIC M Eastern Ranges Will Antrobus VIC C Dandenong Stingrays Keenan Boi VIC C Gippsland Power Tyson Bradley VIC M Sandringham Dragons Lachie Burrows VIC M Sandringham Dragons Arki Butler VIC M Sandringham Dragons Harrison Chapman VIC M Eastern Ranges Douglas Cochrane SA Central District Harvie Cooke VIC M Northern Knights Sam Devers VIC M Eastern Ranges George Dimer VIC M Sandringham Dragons Ethan Drever VIC C GWV Rebels Kodah Edwards SA South Adelaide Jake Eime SA Central District Khaled El Souki VIC M Western Jets Archie Elliott VIC C GWV Rebels Harry Franz SA Glenelg George Gale WA Claremont Sam Gayfer VIC M Northern Knights Mitchell Harris SA Woodville-West Torrens Ethan Herbert SA North Adelaide Lachlan Hicks VIC M Western Jets Tate Hodgson VIC M Northern Knights Lewis Houndsome VIC M Northern Knights Gus Kennedy VIC C Dandenong Stingrays Jordan Knapp VIC M Eastern Ranges Toby Krasna VIC M Northern Knights Xavier Ladbrook VIC C Gippsland Power Kobe LeCras WA West Perth Anthony Long SA West Adelaide Albert MacGowan VIC M Sandringham Dragons Wil Malady VIC C Gippsland Power Seb Marsic VIC M Oakleigh Chargers Ethan Matthews NSW/ACT GWS Giants Academy Cameron Maynard WA South Fremantle Hugh McCallum TAS Tasmania Devils Mason McGroder NSW/ACT Sydney Swans Academy Heath Mellody WA Claremont Caylen Murray QLD Brisbane Lions Academy Marlon Neocleous VIC C Gippsland Power Jackson O'Brien VIC C GWV Rebels Kai Parker VIC M Northern Knights Gabriel Patterson SA Glenelg Jackson Phillips VIC C Dandenong Stingrays Jack Pickett VIC C Geelong Falcons Jack Slattery SA Woodville-West Torrens Sonny Smiler NT Northern Territory Academy Clancy Snell VIC C Gippsland Power Andrio Sousa VIC C Dandenong Stingrays Harvey Spawton-Guy WA West Perth Archie Spencer VIC M Eastern Ranges Leo Steed WA Swan Districts Darcy Szerszyn VIC C Dandenong Stingrays Sam Tassone SA North Adelaide Gus Teixeira VIC M Sandringham Dragons Archie Van Dyk SA South Adelaide Harry Van Hattum VIC M Northern Knights Benji Van Rooyen WA Claremont Cody Walker VIC C Bendigo Pioneers Memphis Webb SA North Adelaide Angus White SA South Adelaide Billy Wigmore VIC M Western Jets Noah Williams VIC C Geelong Falcons

2026 TELSTRA AFL DRAFT COMBINE LIST (STATE COMBINE)

NAME STATE CLUB Tanner Armstrong VIC C Murray Bushrangers Harper Banfield WA Claremont Charlie Bradford SA West Adelaide Tom Brown WA Claremont Max Downes VIC M Northern Knights Jett Elek VIC C Geelong Falcons Cain Florance SA South Adelaide Jack Gordon SA Central District Hudson Graham WA South Fremantle Archie Hill QLD Gold Coast Suns Academy Cooper Hodge QLD Brisbane Lions Academy Jobe Janeway SA Glenelg Kane Johnson WA Perth Blake Justice VIC M Calder Cannons Garrison Kehn WA East Perth Jack Leys SA Woodville-West Torrens Kale Matthews-Hampton SA Sturt Aidan McCartney NSW/ACT Sydney Swans Academy Lachlan McGlade WA East Perth Jacob McNicol SA Glenelg Henry Meaney NSW/ACT Sydney Swans Academy Jake Medved NSW/ACT Sydney Swans Academy Charlie Nash VIC M Eastern Ranges Jack Nelson SA Sturt Klay Nicholls VIC C GWV Rebels Matthew Owen QLD Brisbane Lions Academy Marcus Prasad VIC C Dandenong Stingrays Lucas Robinson WA South Fremantle Jake Soutar WA East Perth Cody Templeton VIC C Gippsland Power Reece Thompson QLD Brisbane Lions Academy Angus Tippet VIC M Western Jets Cooper White VIC C Dandenong Stingrays Jasper Williams VIC M Sandringham Dragons Brodie Wilson VIC M Eastern Ranges Chas Woodward VIC M Northern Knights Flynn Woolhouse VIC M Oakleigh Chargers Brady Wright VIC C Werribee (VFL) Finlay Yeo WA East Fremantle

2026 TELSTRA AFLW DRAFT COMBINE LIST (NATIONAL COMBINE)

NAME STATE CLUB Stephanie Aguinaldo QLD Gold Coast Suns Academy Alli Allen VIC M Northern Knights Brylee Anderson VIC M Eastern Ranges Ashleigh Barlow NSW/ACT Sydney Swans Academy Ava Bilyk VIC C Geelong Falcons Evie Bingham TAS Tasmania Evie Bowie NSW/ACT Sydney Swans Academy Kiara Boyd VIC M Western Jets Summer Browning QLD Gold Coast Suns Academy Adelaide Caldicott VIC M Eastern Ranges Mia Carlshausen WA Perth Emma Charlton SA South Adelaide Zoe Curry NSW/ACT Oakleigh Chargers/GWS Giants Academy Majella Day NSW/ACT Murray Bushrangers/GWS Giants Academy Cara Dziegielewski WA West Perth Miyu Endersby SA Central District Molly Ferguson QLD Brisbane Lions Academy Georgie Fielder SA Glenelg Mia Geere QLD Brisbane Lions Academy Ella Gibson QLD Brisbane Lions Academy Sophia Green VIC M Oakleigh Chargers Ruby Lynch SA Woodville-West Torrens Emily Mableson SA West Adelaide Bailee Martin VIC M Oakleigh Chargers Taya Maxwell SA South Adelaide Isabella Mazzei VIC M Oakleigh Chargers Harlee McIllwain QLD Brisbane Lions Academy Grace McIntyre VIC M Sandringham Dragons Greea McKeegan VIC C Geelong Falcons Maddison Meagher VIC M Northern Knights Lily Milner VIC C Gippsland Power Lucy Moore SA Woodville-West Torrens Lacey Nihill VIC C Bendigo Pioneers Tayla Oliveri VIC M Western Jets Zoe Petrides QLD Brisbane Lions Academy Aiyana Pritchard QLD Brisbane Lions Academy Emily Rankin VIC M Eastern Ranges Eliza Roche VIC C Murray Bushrangers Aurelia Russell NSW/ACT Sydney Swans Academy Scout Semple VIC M Eastern Ranges Morgan Stevens NSW/ACT GWS Giants Academy Lexi Strachan WA West Perth Charlotte Tidemann NSW/ACT Sydney Swans Academy Layla Vizgaudis SA South Adelaide Frances Walsh NSW/ACT Sydney Swans Academy Sophie White VIC C Dandenong Stingrays

2026 TELSTRA AFLW DRAFT COMBINE LIST (STATE COMBINE)