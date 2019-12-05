Adelaide Crows
Adelaide Crows Squad
Chayce
Jones
Ben
Keays
Sam
Berry
Lachlan
Murphy
Matt
Crouch
Daniel
Curtin
Riley
Thilthorpe
Josh
Rachele
Rory
Sloane
Luke
Pedlar
Charlie
Edwards
Jordan
Dawson
Taylor
Walker
Jake
Soligo
Brayden
Cook
Max
Michalanney
Will
Hamill
Zac
Taylor
Mitchell
Hinge
Chris
Burgess
Oscar
Ryan
Izak
Rankine
Josh
Worrell
Ned
McHenry
Harry
Schoenberg
Luke
Nankervis
Nick
Murray
Rory
Laird
Wayne
Milera
Billy
Dowling
Darcy
Fogarty
Brodie
Smith
Elliott
Himmelberg
James
Borlase
Karl
Gallagher
Patrick
Parnell
Lachlan
Sholl
Hugh
Bond
Jordon
Butts
Reilly
O'Brien
Lachlan
Gollant
Kieran
Strachan
Mark
Keane