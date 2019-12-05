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Adelaide Crows

Adelaide Crows Squad

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Chayce

Jones

1 Midfielder
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Ben

Keays

2 Forward
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Sam

Berry

3 Midfielder
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Lachlan

Murphy

4 Forward
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Matt

Crouch

5 Midfielder
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Daniel

Curtin

6 Key Defender
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Riley

Thilthorpe

7 Key Forward
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Josh

Rachele

8 Forward
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Rory

Sloane

9 Midfielder
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Luke

Pedlar

10 Forward
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Charlie

Edwards

11 Midfielder
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Jordan

Dawson

12 Midfielder
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Taylor

Walker

13 Key Forward
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Jake

Soligo

14 Midfielder
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Brayden

Cook

15 Midfielder
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Max

Michalanney

16 Defender
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Will

Hamill

17 Defender
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Zac

Taylor

19 Midfielder
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Mitchell

Hinge

20 Defender
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Chris

Burgess

21 Key Forward
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Oscar

Ryan

22 Defender
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Izak

Rankine

23 Forward
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Josh

Worrell

24 Key Defender
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Ned

McHenry

25 Forward
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Harry

Schoenberg

26 Midfielder
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Luke

Nankervis

27 Defender
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Nick

Murray

28 Key Defender
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Rory

Laird

29 Midfielder
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Wayne

Milera

30 Defender
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Billy

Dowling

31 Midfielder
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Darcy

Fogarty

32 Key Forward
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Brodie

Smith

33 Defender
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Elliott

Himmelberg

34 Key Forward
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James

Borlase

35 Key Defender
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Karl

Gallagher

36 Defender
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Patrick

Parnell

37 Defender
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Lachlan

Sholl

38 Midfielder
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Hugh

Bond

40 Midfielder
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Jordon

Butts

41 Key Defender
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Reilly

O'Brien

43 Ruck
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Lachlan

Gollant

44 Key Forward
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Kieran

Strachan

45 Ruck
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Mark

Keane

48 Key Defender
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Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.