Collingwood Squad
Patrick
Lipinski
Jordan
De Goey
Isaac
Quaynor
Brayden
Maynard
Jamie
Elliott
Tom
Mitchell
Josh
Daicos
Lachie
Schultz
John
Noble
Scott
Pendlebury
Daniel
McStay
Josh
Carmichael
Harry
DeMattia
Darcy
Cameron
Nathan
Kreuger
Edward
Allan
Billy
Frampton
Finlay
Macrae
Tew
Jiath
Iliro
Smit
Oscar
Steene
Steele
Sidebottom
Bobby
Hill
Jakob
Ryan
Jack
Crisp
Reef
McInnes
Jack
Bytel
Nathan
Murphy
Joe
Richards
Captain
Darcy
Moore
Beau
McCreery
Will
Hoskin-Elliott
Lachlan
Sullivan
Josh
Eyre
Nick
Daicos
Harvey
Harrison
Oleg
Markov
Jeremy
Howe
Aiden
Begg
Ash
Johnson
Brody
Mihocek
Charlie
Dean
Ned
Long
Wil
Parker
Mason
Cox