AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Collingwood

Official Website Official Website

Home Venue: MCG

Captain

Captain

Darcy Moore

Captain

Collingwood Squad

label.headshotPicOf

Patrick

Lipinski

1 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Jordan

De Goey

2 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Isaac

Quaynor

3 Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Brayden

Maynard

4 Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Jamie

Elliott

5 Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Tom

Mitchell

6 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Josh

Daicos

7 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Lachie

Schultz

8 Forward
Player Card
label.headshotPicOf

John

Noble

9 Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Scott

Pendlebury

10 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Daniel

McStay

11 Key Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Josh

Carmichael

12 Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Harry

DeMattia

13 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Darcy

Cameron

14 Ruck
Player Card
label.headshotPicOf

Nathan

Kreuger

15 Key Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Edward

Allan

16 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Billy

Frampton

17 Key Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Finlay

Macrae

18 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Tew

Jiath

19 Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Iliro

Smit

20 Ruck
Player Card
label.headshotPicOf

Oscar

Steene

21 Ruck
Player Card
label.headshotPicOf

Steele

Sidebottom

22 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Bobby

Hill

23 Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Jakob

Ryan

24 Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Jack

Crisp

25 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Reef

McInnes

26 Key Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Jack

Bytel

27 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Nathan

Murphy

28 Key Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Joe

Richards

29 Forward
Player Card

Captain

label.headshotPicOf

Darcy

Moore

30 Key Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Beau

McCreery

31 Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Will

Hoskin-Elliott

32 Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Lachlan

Sullivan

33 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Josh

Eyre

34 Key Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Nick

Daicos

35 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Harvey

Harrison

36 Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Oleg

Markov

37 Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Jeremy

Howe

38 Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Aiden

Begg

39 Ruck
Player Card
label.headshotPicOf

Ash

Johnson

40 Key Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Brody

Mihocek

41 Key Forward
Player Card
label.headshotPicOf

Charlie

Dean

43 Key Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Ned

Long

44 Midfielder
Player Card
label.headshotPicOf

Wil

Parker

45 Defender
Player Card
label.headshotPicOf

Mason

Cox

46 Ruck
Player Card

Collingwood News

  1. R17 preview: Finals race heats up, Blues a Giant task

    With just one and a half wins separating third and 13th on the ladder, the race to September is heating up

    AFL

  2. In the mix, R17: Who's under the pump, pushing for selection?

    Our reporters predict all the ins and outs ahead of round 17

    AFL

  3. Medical room: The full AFL injury list, R17

    Who's struggling, who's a test, check out the players from your list who are a little sore

    AFL

  4. Pies pair in doubt for R17, McCreery out for six weeks

    A calf injury will sideline Beau McCreery for up to six weeks, while Josh Daicos and Brayden Maynard are in doubt for Friday night's clash against Essendon

    AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.