Christian Petracca celebrates Melbourne's win over Geelong in round four on April 11, 2021. Picture: Getty Images

MELBOURNE captain Max Gawn and Western Bulldogs midfielder Jack Macrae have closed the gap to leader Taylor Walker after round four of the AFLCA Champion Player of the Year award.

Walker still leads despite not receiving any votes from the coaches in Adelaide's win over North Melbourne, with Gawn and Macrae now just six adrift.

Three players earned 10 votes this round - Demons star Christian Petracca, Saints midfielder Jack Steele and Swans gun Luke Parker.

Check out who polled in round four from your club below and the full leaderboard at the bottom.

Sydney v Essendon

10 Luke Parker (SYD)

8 Sam Reid (SYD)

4 Zach Merrett (ESS)

3 Tom Hickey (SYD)

2 Callum Mills (SYD)

2 Josh Kennedy (SYD)

1 Jordan Ridley (ESS)

Port Adelaide v Richmond

7 Travis Boak (PORT)

7 Kane Lambert (RICH)

5 Ollie Wines (PORT)

5 Robbie Gray (PORT)

2 Aliir Aliir (PORT)

2 Karl Amon (PORT)

1 Shai Bolton (RICH)

1 Toby Nankervis (RICH)

Western Bulldogs v Brisbane

9 Jack Macrae (WB)

9 Tim English (WB)

3 Adam Treloar (WB)

3 Aaron Naughton (WB)

3 Eric Hipwood (BL)

2 Bailey Dale (WB)

1 Daniel Rich (BL)

St Kilda v West Coast

10 Jack Steele (STK)

5 Jack Petruccelle (WCE)

5 Jack Billings (STK)

4 Brad Crouch (STK)

4 Max King (STK)

2 Rowan Marshall (STK)

Gold Coast v Carlton

6 Sam Docherty (CARL)

5 Jacob Weitering (CARL)

5 Ed Curnow (CARL)

4 Liam Jones (CARL)

4 Hugh Greenwood (GCFC)

3 Jack Bowes (GCFC)

2 Touk Miller (GCFC)

1 Samuel Walsh (CARL)

Collingwood v Greater Western Sydney

9 Toby Greene (GWS)

9 Callan Ward (GWS)

3 Lachie Ash (GWS)

3 Jacob Hopper (GWS)

3 Tim Taranto (GWS)

3 Lachlan Keeffe (GWS)

North Melbourne v Adelaide

9 Rory Laird (ADEL)

9 Lachlan Sholl (ADEL)

5 Reilly O'Brien (ADEL)

4 Aaron Hall (NMFC)

2 Tom Doedee (ADEL)

1 Jack Ziebell (NMFC)

Melbourne v Geelong

10 Christian Petracca (MELB)

7 Max Gawn (MELB)

4 Clayton Oliver (MELB)

3 Ed Langdon (MELB)

2 Jake Lever (MELB)

2 Christian Salem (MELB)

1 Tom McDonald (MELB)

1 Kysaiah Pickett (MELB)

Fremantle v Hawthorn

9 David Mundy (FRE)

7 Tom Mitchell (HAW)

6 Sean Darcy (FRE)

6 Nat Fyfe (FRE)

1 Adam Cerra (FRE)

1 Changkuoth Jiath (HAW)

LEADERBOARD

28 Taylor Walker ADEL

22 Max Gawn MELB

22 Jack Macrae WB

20 Clayton Oliver MELB

19 Dustin Martin RICH

19 David Mundy FRE

18 Travis Boak PORT

17 Toby Greene GWS

17 Tom Mitchell HAW

16 Rory Laird ADEL

16 Zach Merrett ESS

16 Darcy Moore COLL

15 Christian Petracca MELB

14 Tom Hickey SYD

14 Nic Naitanui WCE

13 Callum Mills SYD

13 Sam Walsh CARL

13 Ollie Wines PORT

12 Dan Houston PORT

12 Liam Jones CARL

12 Tim Kelly WCE

12 Jaeger O'Meara HAW

12 Jack Steele STK