Carlton's Patrick Cripps celebrates a win during round two, 2022. Picture: AFL Photos

IT'S BACK-TO-BACK perfect 10s for Patrick Cripps and Christian Petracca, whose best-on-ground efforts in their respective games saw them awarded the maximum number of coaches' votes in round two.

Isaac Heeney, Lachie Neale and Nick Larkey also received 10 votes.

Despite racking up 40 touches, 10 marks, eight tackles, 628m gained and a goal - not to mention a whopping 181 AFL Fantasy points - Andrew Brayshaw missed out on maximum votes.



The 10: Round two's best moments Watch all the best highlights from a historic round two

Western Bulldogs v Carlton

10 Patrick Cripps (CARL)

6 Harry McKay (CARL)

6 Charlie Curnow (CARL)

4 George Hewett (CARL)

2 Sam Walsh (CARL)

1 Bailey Dale (WB)

1 Jack Macrae (WB)

Sydney v Geelong

10 Isaac Heeney (SYD)

8 Callum Mills (SYD)

6 Brad Close (GEEL)

2 Tom McCartin (SYD)

2 Paddy McCartin (SYD)

1 Chad Warner (SYD)

1 Errol Gulden (SYD)



Collingwood v Adelaide

9 Jack Crisp (COLL)

6 Jordan De Goey (COLL)

5 Steele Sidebottom (COLL)

3 Darcy Moore (COLL)

3 Josh Daicos (COLL)

2 Jack Ginnivan (COLL)

1 Scott Pendlebury (COLL)

1 Brodie Grundy (COLL)

Essendon v Brisbane

10 Lachie Neale (BL)

6 Darcy Parish (ESS)

4 Hugh McCluggage (BL)

4 Peter Wright (ESS)

4 Dayne Zorko (BL)

1 Daniel Rich (BL)

1 Jarrod Berry (BL)

Port Adelaide v Hawthorn

9 Mitch Lewis (HAW)

5 James Sicily (HAW)

5 Dylan Moore (HAW)

4 Jack Scrimshaw (HAW)

3 Blake Hardwick (HAW)

2 Jack Gunston (HAW)

1 Travis Boak (PORT)

1 Sam Powell-Pepper (PORT)

Gold Coast v Melbourne

10 Christian Petracca (MELB)

6 Luke Jackson (MELB)

5 Jake Bowey (MELB)

5 Touk Miller (GCFC)

4 Clayton Oliver (MELB)



North Melbourne v West Coast

10 Nick Larkey (NMFC)

7 Willie Rioli (WCE)

6 Hugh Greenwood (NMFC)

5 Jeremy McGovern (WCE)

1 Liam Ryan (WCE)

1 Aaron Hall (NMFC)

Richmond v Greater Western Sydney

9 Noah Balta (RICH)

7 Shai Bolton (RICH)

6 Jayden Short (RICH)

3 Trent Cotchin (RICH)

2 Tom Green (GWS)

2 Marlion Pickett (RICH)

1 Nathan Broad (RICH)

Fremantle v St Kilda

8 Jack Higgins (STK)

8 Andrew Brayshaw (FRE)

5 Max King (STK)

4 Luke Ryan (FRE)

4 Josh Battle (STK)

1 Jack Sinclair (STK)

Leaderboard

20 Patrick Cripps CARL

20 Christian Petracca MELB

16 Andrew Brayshaw FRE

15 Jordan De Goey COLL

15 Isaac Heeney SYD

13 Touk Miller GCFC

13 James Sicily HAW

12 Lachie Neale BL

11 Mitch Lewis HAW

10 Patrick Dangerfield GEEL

10 Tom Green GWS

10 Dan Houston PORT

10 Nick Larkey NMFC

10 Luke Parker SYD

10 Matt Rowell GCFC

9 Noah Balta RICH

9 Jack Crisp COLL

9 Patrick Lipinski COLL

9 Joshua Rachele ADEL