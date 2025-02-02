SOME of the AFL's most talented players will line up for the Indigenous All-Stars when they take on Fremantle in Perth on Saturday, February 15.
Former No.1 pick Jason Horne-Francis, two-time All-Australian Charlie Cameron, Norm Smith medallist Bobby Hill, triple premiership player Bradley Hill and St Kilda young gun Nasiah Wanganeen-Milera all feature in the extended list, with the final playing squad to be finalised closer to the game.
Three Fremantle-listed players will line up against their side, with new Docker Shai Bolton, Freo captain Alex Pearce and 2019 All-Australian Michael Walters named in the All-Stars squad.
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Indigenous All-Stars Squad
Callum Ah Chee – Noongar, Palyku and Nyikina, Yawuru
Karl Amon - Noonuccal
Shai Bolton - Minang and Wilman
Jase Burgoyne – Kokatha, Larraki, Warai
Charlie Cameron – Waanyi and Lardil
Jeremy Finlayson - Yorta Yorta
Jade Gresham - Yorta Yorta
Bobby Hill – Whadjuk, Ballardong, Noongar
Brad Hill – Wilmen, Noongar
Jason Horne-Francis - Wardaman
Lawson Humphries - Nyul Nyul, Oomiday, Worrora
Jarman Impey - Yorta Yorta
Joel Jeffrey – Kukatj, Wulwulam
Ash Johnson – Jaru, Kija
Liam Jones - Kija
Tim Kelly – Noongar, Wongi, Yamatji
Coen Livingstone – Balardong, Noongar
Ben Long – Anmatjerre
Steven May - Larrakia
Jesse Motlop - Larrakia
Alex Pearce - Palawa
Kysaiah Pickett – Yamatji, Noongar
Willie Rioli – Tiwi
Maurice Rioli jnr - Tiwi
Liam Ryan – Yamatji
Izak Rankine - Kokatha and Ngarrindjeri
Tyson Stengle – Wirangu
Jy Simpkin - Yorta Yorta
Michael Walters – Whadjuk, Wilmen and Ngarrindjeri
Nasiah Wanganeen-Milera – Kokatha, Narangga
Zac Williams - Wiradjuri