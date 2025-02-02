Michael Walters poses for a photo in the 2025 Indigenous All-Stars playing guernsey. Picture: AFL Photos

SOME of the AFL's most talented players will line up for the Indigenous All-Stars when they take on Fremantle in Perth on Saturday, February 15.

Former No.1 pick Jason Horne-Francis, two-time All-Australian Charlie Cameron, Norm Smith medallist Bobby Hill, triple premiership player Bradley Hill and St Kilda young gun Nasiah Wanganeen-Milera all feature in the extended list, with the final playing squad to be finalised closer to the game.

Bobby Hill (left) with son Bobby and Brad Hill (right) with daughter Harriet pose for a photo at the 2023 Sir Doug Nicholls Round Launch on May 16, 2023. Picture: AFL Photos

Three Fremantle-listed players will line up against their side, with new Docker Shai Bolton, Freo captain Alex Pearce and 2019 All-Australian Michael Walters named in the All-Stars squad.

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Indigenous All-Stars Squad 

Callum Ah Chee – Noongar, Palyku and Nyikina, Yawuru  
Karl Amon - Noonuccal
Shai Bolton - Minang and Wilman
Jase Burgoyne – Kokatha, Larraki, Warai
Charlie Cameron – Waanyi and Lardil  
Jeremy Finlayson - Yorta Yorta
Jade Gresham - Yorta Yorta
Bobby Hill – Whadjuk, Ballardong, Noongar  
Brad Hill – Wilmen, Noongar
Jason Horne-Francis - Wardaman 
Lawson Humphries - Nyul Nyul, Oomiday, Worrora
Jarman Impey - Yorta Yorta
Joel Jeffrey – Kukatj, Wulwulam
Ash Johnson – Jaru, Kija
Liam Jones - Kija
Tim Kelly – Noongar, Wongi, Yamatji
Coen Livingstone – Balardong, Noongar
Ben Long – Anmatjerre
Steven May - Larrakia
Jesse Motlop - Larrakia
Alex Pearce - Palawa
Kysaiah Pickett – Yamatji, Noongar  
Willie Rioli – Tiwi
Maurice Rioli jnr - Tiwi
Liam Ryan – Yamatji  
Izak Rankine - Kokatha and Ngarrindjeri
Tyson Stengle – Wirangu
Jy Simpkin - Yorta Yorta
Michael Walters – Whadjuk, Wilmen and Ngarrindjeri  
Nasiah Wanganeen-Milera – Kokatha, Narangga
Zac Williams - Wiradjuri