Tom De Koning, Christian Petracca, Ben Ainsworth and Charlie Curnow. Pictures: St Kilda FC, AFL Photos, Carlton FC

WITH the 2025 Continental Tyres AFL Trade Period behind us, club lists are starting to take shape.

There are still players in limbo, yet to be told if they will be offered contracts for 2026, so more delistings are expected.

The Telstra AFL Draft will be held on November 19-20, followed by the rookie and pre-season drafts, while clubs can also add players as delisted free agents or during the pre-season supplemental selection period (SSP).

Check out your club's list changes below.

IN
Indy Cotton (Category B rookie), Finnbar Maley (trade, North Melbourne)

OUT
Chris Burgess (delisted), Matt Crouch (retired), Karl Gallagher (delisted), Lachlan Murphy (delisted), Harry Schoenberg (delisted), Brodie Smith (retired), Kieran Strachan (delisted)

IN
Oscar Allen (free agent, West Coast), Sam Draper (free agent, Essendon)

OUT
Darcy Craven (delisted), Sam Day (retired), Oscar McInerney (retired), Deven Robertson (delisted), Brandon Ryan (delisted), Brandon Starcevich (trade, West Coast)

Oscar Allen poses at Brisbane's training HQ on October 14, 2025. Picture: Supplied

IN
Ben Ainsworth (trade, Gold Coast), Campbell Chesser (trade, West Coast), Oliver Florent (trade, Sydney), Will Hayward (trade, Sydney), Liam Reidy (trade, Fremantle)

OUT
Alex Cincotta (delisted), Charlie Curnow (trade, Sydney), Tom De Koning (free agent, St Kilda), Sam Docherty (retired), Corey Durdin (trade, Port Adelaide), Orazio Fantasia (delisted), Harry Lemmey (delisted), Jack Silvagni (free agent, St Kilda)

Campbell Chesser after arriving at Carlton in a trade from West Coast. Picture: Carlton FC

IN
Jack Buller (trade, Sydney)

OUT
Mason Cox (delisted), Charlie Dean (delisted), Will Hoskin-Elliott (retired), Ash Johnson (delisted), Fin Macrae (delisted), Oleg Markov (delisted), Brody Mihocek (trade, Melbourne), Tom Mitchell (delisted)

IN
Brayden Fiorini (trade, Gold Coast)

OUT
Alwyn Davey jnr (delisted), Sam Draper (free agent, Brisbane), Todd Goldstein (delisted), Jayden Laverde (delisted), Jye Menzie (delisted), Dylan Shiel (delisted), Oskar Smartt (delisted)

IN
Judd McVee (trade, Melbourne)

OUT
James Aish (retired), Will Brodie (trade, Port Adelaide), Jack Delean (delisted), Nat Fyfe (retired), Odin Jones (delisted), Quinton Narkle (retired), Liam Reidy (trade, Carlton), Michael Walters (retired)

Judd McVee after arriving at Fremantle in a trade from Melbourne. Picture: Fremantle FC

IN
James Worpel (free agent, Hawthorn)

OUT
Mitch Duncan (retired), Xavier Ivisic (delisted), Patrick Retschko (trade, Richmond)

James Worpel is seen after joining Geelong. Picture: Geelong Cats

IN
Christian Petracca (trade, Melbourne), Jamarra Ugle-Hagan (trade, Western Bulldogs)

OUT
Ben Ainsworth (trade, Carlton), Tom Berry (delisted), Connor Budarick (trade, Western Bulldogs), Brayden Fiorini (trade, Essendon), Sam Flanders (trade, St Kilda), Lloyd Johnston (delisted), Sean Lemmens (retired), Malcolm Rosas jnr (trade, Sydney), Alex Sexton (delisted), David Swallow (retired)

Gold Coast recruit Christian Petracca poses for a photo on October 17, 2025. Picture: Getty Images

IN
Clayton Oliver (trade, Melbourne)

OUT
Josh Fahey (delisted), Lachie Keeffe (retired), Callan Ward (retired), Jacob Wehr (free agent, Port Adelaide)

Clayton Oliver after arriving at Greater Western Sydney in a trade from Melbourne. Picture: Greater Western Sydney FC

IN
Nil

OUT
Luke Breust (retired), Sam Frost (delisted), Changkuoth Jiath (trade, Melbourne), Jasper Scaife (delisted), Jai Serong (trade, Sydney), James Worpel (free agent, Geelong)

IN
Max Heath (trade, St Kilda), Changkuoth Jiath (trade, Hawthorn), Brody Mihocek (trade, Collingwood), Jack Steele (trade, St Kilda)

OUT
Jack Billings (delisted), Kynan Brown (delisted), Tom Fullarton (delisted), Marty Hore (delisted), Judd McVee (trade, Fremantle), Clayton Oliver (trade, Greater Western Sydney), Christian Petracca (trade, Gold Coast), Oliver Sestan (delisted), Charlie Spargo (free agent, North Melbourne), Will Verrall (delisted), Taj Woewodin (delisted)

Brody Mihocek is unveiled as a Melbourne player in October, 2025. Picture: Melbourne FC

IN
Charlie Spargo (free agent, Melbourne)

OUT
Miller Bergman (delisted), Kallan Dawson (delisted), Eddie Ford (delisted), Finnbar Maley (trade, Adelaide), Brynn Teakle (delisted)

IN
Will Brodie (trade, Fremantle), Corey Durdin (trade, Carlton), Jacob Wehr (free agent, Greater Western Sydney)

OUT
Rory Atkins (retired), Travis Boak (retired), Ryan Burton (delisted), Lachlan Charleson (delisted), Jeremy Finlayson (delisted), Hugh Jackson (delisted), Jed McEntee (delisted), Willie Rioli jnr (retired), Dylan Williams (delisted)

Corey Durdin after arriving at Port Adelaide in a trade from Carlton. Picture: Port Adelaide FC

IN
Patrick Retschko (trade, Geelong)

OUT
Jacob Bauer (delisted), Jacob Blight (delisted), Mate Colina (delisted), Jacob Koschitzke (delisted), Kamdyn McIntosh (delisted), Tylar Young (trade, West Coast)

Patrick Retschko poses for a photo after being traded to Richmond from Geelong in October, 2025. Picture: Richmond FC

IN
Tom De Koning (free agent, Carlton), Sam Flanders (trade, Gold Coast), Liam Ryan (trade, West Coast), Jack Silvagni (free agent, Carlton)

OUT
Harry Boyd (delisted), Zaine Cordy (delisted), Max Heath (trade, Melbourne), Zak Jones (delisted), Angus McLennan (delisted), Arie Schoenmaker (delisted), Jack Steele (trade, Melbourne), Jimmy Webster (retired)

Tom De Koning after being unveiled as a St Kilda player. Picture: St Kilda FC

IN
Charlie Curnow (trade, Carlton), Malcolm Rosas jnr (trade, Gold Coast), Jai Serong (trade, Hawthorn)

OUT
Jack Buller (trade, Collingwood), Oliver Florent (trade, Carlton), Robbie Fox (delisted), Aaron Francis (delisted), Will Hayward (trade, Carlton), Indhi Kirk (delisted), Blake Leidler (delisted), Caleb Mitchell (delisted), Ben Paton (delisted)

Charlie Curnow poses after being traded to Sydney on October 16, 2025. Picture: AFL Photos

IN
Brandon Starcevich (trade, Brisbane), Tylar Young (trade, Richmond)

OUT
Oscar Allen (free agent, Brisbane), Campbell Chesser (trade, Carlton), Jayden Hunt (retired), Callum Jamieson (delisted), Jeremy McGovern (retired), Jack Petruccelle (delisted), Loch Rawlinson (delisted), Liam Ryan (trade, St Kilda), Dom Sheed (retired)

IN
Connor Budarick (trade, Gold Coast)

OUT
Taylor Duryea (retired), Liam Jones (delisted), Anthony Scott (delisted), Jamarra Ugle-Hagan (trade, Gold Coast)