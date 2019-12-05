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North Melbourne

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Home Venue: Marvel Stadium

Captain

Captain

Luke McDonald

Captain
Captain

Captain

Jy Simpkin

Captain

North Melbourne Squad

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Hugh

Greenwood

1 Key Forward
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Jaidyn

Stephenson

2 Forward
Player Card
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Harry

Sheezel

3 Defender
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Aidan

Corr

4 Key Defender
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Curtis

Taylor

5 Midfielder
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George

Wardlaw

6 Midfielder
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Zane

Duursma

7 Forward
Player Card
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Bailey

Scott

8 Midfielder
Player Card
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Luke

Davies-Uniacke

9 Midfielder
Player Card
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Colby

McKercher

10 Defender
Player Card

Captain

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Luke

McDonald

11 Defender
Player Card

Captain

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Jy

Simpkin

12 Midfielder
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Darcy

Tucker

13 Midfielder
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Liam

Shiels

14 Midfielder
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Dylan

Stephens

15 Midfielder
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Zac

Fisher

16 Defender
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Riley

Hardeman

17 Defender
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Wil

Dawson

18 Key Defender
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Griffin

Logue

19 Key Defender
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Nick

Larkey

20 Key Forward
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Callum

Coleman-Jones

21 Key Forward
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Taylor

Goad

22 Ruck
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Geordie

Payne

23 Midfielder
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Tom

Powell

24 Midfielder
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Paul

Curtis

25 Forward
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Tarryn

Thomas

26 Midfielder
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Miller

Bergman

27 Defender
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Bigoa

Nyuon

28 Key Defender
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Will

Phillips

29 Midfielder
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Charlie

Comben

30 Key Defender
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Josh

Goater

31 Defender
Player Card
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Toby

Pink

32 Key Defender
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Brayden

George

33 Defender
Player Card
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Jackson

Archer

34 Defender
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Charlie

Lazzaro

35 Midfielder
Player Card
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Tyler

Sellers

36 Key Forward
Player Card
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Cooper

Harvey

37 Forward
Player Card
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Tristan

Xerri

38 Ruck
Player Card
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Finnbar

Maley

39 Key Forward
Player Card
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Eddie

Ford

40 Forward
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Blake

Drury

41 Forward
Player Card
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Kallan

Dawson

42 Key Defender
Player Card
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Brynn

Teakle

43 Key Forward
Player Card
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Cameron

Zurhaar

44 Key Forward
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Hamish

Free

45 Ruck
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Robert

Hansen Jr

46 Forward
Player Card

North Melbourne News

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Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.