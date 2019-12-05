North MelbourneOfficial Website Official Website
Home Venue: Marvel Stadium
North Melbourne Squad
Hugh
Greenwood
Jaidyn
Stephenson
Harry
Sheezel
Aidan
Corr
Curtis
Taylor
George
Wardlaw
Zane
Duursma
Bailey
Scott
Luke
Davies-Uniacke
Colby
McKercher
Captain
Luke
McDonald
Captain
Jy
Simpkin
Darcy
Tucker
Liam
Shiels
Dylan
Stephens
Zac
Fisher
Riley
Hardeman
Wil
Dawson
Griffin
Logue
Nick
Larkey
Callum
Coleman-Jones
Taylor
Goad
Geordie
Payne
Tom
Powell
Paul
Curtis
Tarryn
Thomas
Miller
Bergman
Bigoa
Nyuon
Will
Phillips
Charlie
Comben
Josh
Goater
Toby
Pink
Brayden
George
Jackson
Archer
Charlie
Lazzaro
Tyler
Sellers
Cooper
Harvey
Tristan
Xerri
Finnbar
Maley
Eddie
Ford
Blake
Drury
Kallan
Dawson
Brynn
Teakle
Cameron
Zurhaar
Hamish
Free
Robert
Hansen Jr