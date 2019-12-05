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St Kilda

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Home Venue: Marvel Stadium

Captain

Captain

Jack Steele

Captain

St Kilda Squad

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Jack

Higgins

1 Forward
Player Card
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Marcus

Windhager

2 Midfielder
Player Card
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Zak

Jones

3 Midfielder
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Lance

Collard

4 Forward
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Brad

Crouch

5 Midfielder
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Sebastian

Ross

6 Midfielder
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Nasiah

Wanganeen-Milera

7 Defender
Player Card
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Bradley

Hill

8 Midfielder
Player Card

Captain

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Jack

Steele

9 Midfielder
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Mitch

Owens

10 Forward
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Hunter

Clark

11 Midfielder
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Max

King

12 Key Forward
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Ryan

Byrnes

13 Midfielder
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Liam

Stocker

14 Defender
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Paddy

Dow

15 Midfielder
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Dan

Butler

16 Forward
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Isaac

Keeler

17 Key Defender
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Jack

Hayes

18 Ruck
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Rowan

Marshall

19 Ruck
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Dougal

Howard

20 Key Defender
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Zaine

Cordy

21 Key Defender
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Darcy

Wilson

22 Midfielder
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Liam

Henry

23 Forward
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Angus

Hastie

24 Midfielder
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Mattaes

Phillipou

25 Forward
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Josh

Battle

26 Key Defender
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Arie

Schoenmaker

27 Defender
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Tim

Membrey

28 Key Forward
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Jimmy

Webster

29 Defender
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Matthew

Allison

30 Key Forward
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James

Van Es

31 Key Defender
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Mason

Wood

32 Midfielder
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Ben

Paton

33 Forward
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Hugo

Garcia

34 Midfielder
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Jack

Sinclair

35 Defender
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Riley

Bonner

36 Defender
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Tom

Campbell

38 Ruck
Player Card
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Olli

Hotton

39 Midfielder
Player Card
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Max

Hall

40 Midfielder
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Angus

McLennan

41 Key Defender
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Max

Heath

42 Ruck
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Cooper

Sharman

43 Forward
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Callum

Wilkie

44 Key Defender
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Liam

O'Connell

45 Defender
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Anthony

Caminiti

47 Key Forward
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St Kilda News

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Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.