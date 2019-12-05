St Kilda Squad
Jack
Higgins
Marcus
Windhager
Zak
Jones
Lance
Collard
Brad
Crouch
Sebastian
Ross
Nasiah
Wanganeen-Milera
Bradley
Hill
Captain
Jack
Steele
Mitch
Owens
Hunter
Clark
Max
King
Ryan
Byrnes
Liam
Stocker
Paddy
Dow
Dan
Butler
Isaac
Keeler
Jack
Hayes
Rowan
Marshall
Dougal
Howard
Zaine
Cordy
Darcy
Wilson
Liam
Henry
Angus
Hastie
Mattaes
Phillipou
Josh
Battle
Arie
Schoenmaker
Tim
Membrey
Jimmy
Webster
Matthew
Allison
James
Van Es
Mason
Wood
Ben
Paton
Hugo
Garcia
Jack
Sinclair
Riley
Bonner
Tom
Campbell
Olli
Hotton
Max
Hall
Angus
McLennan
Max
Heath
Cooper
Sharman
Callum
Wilkie
Liam
O'Connell
Anthony
Caminiti